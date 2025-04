Οι ξέφρενοι πανηγυρισμοί του ΠΑΟΚ για την πρόκριση στον τελικό του FIBA Europe Cup

Ο ΠΑΟΚ προκρίθηκε στον μεγάλο τελικό του FIBA Europe Cup, με τους οπαδούς των «ασπρόμαυρων» να πανηγυρίζουν έξαλα την επιστροφή σε ευρωπαϊκούς τελικούς μετά από 29 χρόνια.

Ο ΠΑΟΚ κέρδισε 90-88 την Σολέ στην Γαλλία, ανέτρεψε το σκορ του πρώτου αγώνα και πέρασε στον τελικό του FIBA Europe Cup, εκεί που θα αντιμετωπίσει την Μπιλμπάο.

Οι Θεσσαλονικείς πήραν μια ανεπανάληπτη πρόκριση με τους παίκτες του Μάσιμο Καντσελιέρι μετά το τέλος της αναμέτρησης να πηγαίνουν να πανηγυρίσουν μαζί με τον κόσμο της ομάδας, που έκανε το ταξίδι προκειμένου να τους υποστηρίξει.

