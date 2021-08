Οι Λος Άντζελες Λέικερς αναζητούν στην αγορά έναν αναπληρωματικό πόιντ γκαρντ για τη θέση πίσω από τον Ράσελ Γουέστμπρουκ και ο Μάικ Τζέιμς είναι μία από τις περιπτώσεις που εξετάζουν.

Σύμφωνα με ρεπόρτερ του Yahoo Sports, ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού, που την περασμένη σεζόν είχε τον ίδιο ρόλο στους Μπρούκλιν Νετς, βρίσκεται στη λίστα των “λιμνανθρώπων” μαζί με τον Αζάια Τόμας και τον Ντάρεν Κόλισον.

Ο Τόμας πάντως φέρεται να κάνει ήδη προπονήσεις μαζί με τον Λεμπρόν Τζέιμς και τον Γουέστμπρουκ, ευελπιστώντας στην επάνοδό του στο NBA, μετά από χρόνια εκτός λόγω τραυματισμών.

