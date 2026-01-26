Οι Μιλγουόκι Μπακς δώρισαν σε αστέγους το φαγητό του αγώνα με τους Ντάλας Μάβερικς

Οι Μιλγουόκι Μπακς δεν αγωνίστηκαν στο NBA, καθώς αναβλήθηκε η αναμέτρηση με τους Ντάλας Μάβερικς και η διοίκηση της ομάδας προχώρησε σε μία εξαιρετική κίνηση.

Η σφοδρή κακοκαιρία στις ΗΠΑ, δεν επέτρεψε στους Ντάλας Μάβερικς να ταξιδέψουν στο Γουισκόνσιν για τον αγώνα με τους Μιλγουόκι Μπακς και το NBA ανέβαλε την τελευταία στιγμή το παιχνίδι των δύο ομάδων.

Τα “ελάφια” είχαν προετοιμάσει όμως τα πάντα για το ματς, με μεγάλες ποσότητες φαγητού να μένουν… ξεκρέμαστες στο γήπεδό τους, αλλά την ομάδα να αποφασίζει να τις δωρίσει στους αστέγους της περιοχής.