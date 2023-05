Οι Μιλγουόκι Μπακς συνεχίζουν την αναζήτηση του διαδόχου του Μάικ Μπούντενχόλζερ στη θέση του προπονητή της ομάδας και φαίνεται ότι έχουν καταλήξει σε τρεις τεχνικούς.

Σύμφωνα με τον κορυφαίο ρεπόρτερ του NBA, Έιντριαν Βοϊναρόφσκι, οι Μιλγουόκι Μπακς έχουν ξεχωρίσει τον πρώην προπονητή των Τορόντο Ράπτορς, Νικ Νερς και τον βοηθό του στους Καναδούς, Άντριαν Γκρίφιν, καθώς και τον βοηθό του Στιβ Κερ στους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς, Κένι Άτκινσον.

Η ομάδα του Γιάννη Αντετοκούνμπο είχε αρχικά επαφές με πλήθος υποψηφίων, αλλά οι τρεις παραπάνω πέρασαν στην… επόμενη φάση και ένας εξ αυτών θα είναι ο “εκλεκτός” που θα προσπαθήσει να οδηγήσει τα “ελάφια” στο δεύτερο τίτλο τους, σύμφωνα πάντα με το σχετικό ρεπορτάζ.

ESPN Sources: The Bucks are narrowing group of top candidates in franchise’s head coaching search: Nick Nurse, Golden State assistant Kenny Atkinson and Toronto assistant Adrian Griffin. These coaches will be part of final conversations with Milwaukee leadership this week.