Οι οπαδοί της Οσασούνα έστειλαν «ευχές» θανάτου στον Βινίσιους στο παιχνίδι με τη Ρεάλ Μαδρίτης

Ο Βινίσιους της Ρεάλ Μαδρίτης δεν σταματά να δέχεται επιθέσεις, αφού μετά από αυτή στο παιχνίδι με την Μπενφίκα, οι οπαδοί της Οσασούνα φώναζαν «να πεθάνεις» στο παιχνίδι της La Liga.

Ακόμα ένα άσχημο επεισόδιο προκλήθηκε με θύμα τον Βινίσιους, αφού οι οπαδοί της Οσασούνα, που κέρδισε 2-1 τη Ρεάλ Μαδρίτης, έκαναν άσχημη επίθεση με «ευχές» θανάτου στον Βραζιλιάνο ποδοσφαιριστή που πέτυχε το τέρμα της «Βασίλισσας».

Ο Βραζιλιάνος καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα δεχόταν επιθέσεις από τους οπαδούς της ομάδας της Παμπλόνα και όσο η ώρα πέρναγε αυτές κλιμακωνόντουσαν. Στο τέλος, κατέληξαν να φωνάζουν «να πεθάνεις» εν χορώ.

Η La Liga έχει ήδη ξεκινήσει έρευνες για το περιστατικό, μετά το βίντεο που δείχνει τους φίλους της Οσασούνα να εύχονται θάνατο στον παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης.

Όλα αυτά, λίγες μέρες μετά την ρατσιστική επίθεση που κατήγγειλε ο Βραζιλιάνος από τον Πρεστιάνι της Μπενφίκα στο παιχνίδι του Champions League.