Μπενφίκα – Ρεάλ Μαδρίτης: Γκολ ο Βινίσιους και διακοπή, ο Βραζιλιάνος είπε στον διαιτητή ότι ο Πρεστιάνι τον είπε «μαϊμού»

Για περίπου 10 λεπτά, η αναμέτρηση στο “Ντα Λουζ” για τα playoffs του Champions League διεκόπη
ΦΩΤΟ REUTERS
ΦΩΤΟ REUTERS/Pedro Nunes

Ο Βινίσιους Τζούνιορ πέτυχε ένα τρομερό γκολ στο 50′ του Μπενφίκα – Ρεάλ Μαδρίτης και μετά προκλήθηκε σύρραξη ανάμεσα στις δύο ομάδες, με τον διαιτητή να διακόπτει προσωρινά το ματς καθώς ο Βραζιλιάνος είπε πως δέχτηκε ρατσιστική επίθεση.

Και αυτό διότι ο Βινίσιους κατήγγειλε στον διαιτητή ότι ο Πρεστιάνι της Μπενφίκα του έκανε ρατσιστική επίθεση αμέσως μετά το 0-1 της Ρεάλ Μαδρίτης και το γκολ που έβαλε.

Ο Βραζιλιάνος πανηγύρισε με ιδιαίτερο τρόπο το τέρμα του και αμέσως μετά προκλήθηκε σύρραξη ανάμεσα στις δύο ομάδες. Ο διαιτητής Λετεσιέ έδωσε κίτρινη κάρτα στον Βραζιλιάνο, με τον ποδοσφαιριστή να έχει έντονη λογομαχία αρχικά με τον Οταμέντι και στη συνέχεια με τον Πρεστιάνι.

Ο τελευταίος φέρεται να του έκανε ρατσιστική επίθεση, όπως κατήγγειλε ο Βινίσιους στον διαιτητή. Το τηλεοπτικό πλάνο μάλιστα κατέγραψε τον 25χρονο επιθετικό να αναφέρει πως ο Αργεντινός τον αποκάλεσε “μαϊμού”.

Τόσο ο διαιτητής, όσο και το VAR δεν κατάφεραν πάντως να επιβεβαιώσουν τη ρατσιστική επίθεση καθώς ο Πρεστιάνι είχε καλυμμένο το πρόσωπό του, κάτι που είχε ως αποτέλεσμα να μην μπορούν να τιμωρήσουν με κόκκινη κάρτα τον Αεγεντινό εφόσον έκανε αυτή την κίνηση! Ο διαιτητής διέκοψε προσωρινά το παιχνίδι, με την ένταση να είναι τεράστια ανάμεσα σε παίκτες και σταφ των δύο ομάδων. Ο Βινίσιους, από τη μεριά του, κάθισε στον πάγκο για να ηρεμήσουν τα πνεύματα, με τη διακοπή να διαρκεί περίπου δέκα λεπτά.

