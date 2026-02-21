Οσασούνα – Ρεάλ Μαδρίτης 2-1: Ήττα σοκ για τη «Βασίλισσα» στην La Liga

Η Ρεάλ Μαδρίτης γνώρισε μία σκληρή ήττα με 2-1 στην έδρα της Οσασούνα και έδωσε την ευκαιρία στην Μπαρτσελόνα να την περάσει στη βαθμολογία της La Liga.

Η Οσασούνα πήρε τεράστια νίκη στην Παμπλόνα κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης με τον Μπούντιμιρ να ανοίγει το σκορ με πέναλτι στο 38′. Ο Βινίσιους ισοφάρισε στο 73′ για τη «Βασίλισσα», όμως η ανατροπή δεν ήρθε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα πράγματα εξελίχτηκαν με τον χειρότερο τρόπο για την ομάδα του Αρμπελόα, καθώς στο 90′ ο Γκαρθία, μετά από ασίστ του Μόρο έδωσε τη νίκη στην ομάδα του και σόκαρε τους μερένχες.

Η Ρεάλ είναι στην πρώτη θέση της βαθμολογίας με 60 βαθμούς και πλέον η Μπαρτσελόνα που έχει 58 βαθμούς αντιμετωπίζει αύριο (22/02/26, 17:15) τη Λεβάντε εντός έδρας. Η Οσασούνα ανέβηκε 9η στην La Liga.