Οσασούνα – Ρεάλ Μαδρίτης 2-1: Ήττα σοκ για τη «Βασίλισσα» στην La Liga

Οι μερένχες έδωσαν την ευκαιρία στην Μπαρτσελόνα να τους προσπεράσουν στην βαθμολογία
Οι παίκτες της Οσασούνα
Οι παίκτες της Οσασούνα παηγυρίζουν έξαλλα τη νίκη τους/ REUTERS/Vincent West

Η Ρεάλ Μαδρίτης γνώρισε μία σκληρή ήττα με 2-1 στην έδρα της Οσασούνα και έδωσε την ευκαιρία στην Μπαρτσελόνα να την περάσει στη βαθμολογία της La Liga.

Η Οσασούνα πήρε τεράστια νίκη στην Παμπλόνα κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης με τον Μπούντιμιρ να ανοίγει το σκορ με πέναλτι στο 38′. Ο Βινίσιους ισοφάρισε στο 73′ για τη «Βασίλισσα», όμως η ανατροπή δεν ήρθε.

Τα πράγματα εξελίχτηκαν με τον χειρότερο τρόπο για την ομάδα του Αρμπελόα, καθώς στο 90′ ο Γκαρθία, μετά από ασίστ του Μόρο έδωσε τη νίκη στην ομάδα του και σόκαρε τους μερένχες.

Η Ρεάλ είναι στην πρώτη θέση της βαθμολογίας με 60 βαθμούς και πλέον η Μπαρτσελόνα που έχει 58 βαθμούς αντιμετωπίζει αύριο (22/02/26, 17:15) τη Λεβάντε εντός έδρας. Η Οσασούνα ανέβηκε 9η στην La Liga.

