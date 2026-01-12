Οι οπαδοί του Παναιτωλικού χειροκρότησαν τους Τάισον και Κωνσταντέλια με τον ΠΑΟΚ να ανταποδίδει το σεβασμό

Ο ΠΑΟΚ νίκησε άνετα με 3-0 στην έδρα του Παναιτωλικού για τη 16η αγωνιστική της Super League, με τους οπαδούς των γηπεδούχων να χειροκροτούν τους Κωνσταντέλια και Τάισον για το θέαμα που προσέφεραν στο Αγρίνιο.

Κωνσταντέλιας και Τάισον “καθάρισαν” τον Παναιτωλικό για λογαριασμό του ΠΑΟΚ, αλλά την ώρα της αλλαγής τους, ο κόσμος στο Αγρίνιο τους χειροκρότησε, αναγνωρίζοντας το ταλέντο τους.

Τη σπάνια αυτή στιγμή για το ελληνικό ποδόσφαιρο ανέδειξε έτσι και ο ίδιος ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έγραψε “σεβασμός στον Παναιτωλικό”, στη σχετική ανάρτησή του στο instagram.

Όμορφη εικόνα από το Αγρίνιο.