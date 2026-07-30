Οι οπαδοί του Παναθηναϊκού τίμησαν τη μνήμη των τριών πυροσβεστών που σκοτώθηκαν σε Ρέθυμνο και Γύθειο

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Πάκσι μετά τη νίκη του με 2-1 στην Ουγγαρία και θέλει να σφραγίσει την πρόκριση στον 3ο προκριματικό γύρο του Conference League στο ΟΑΚΑ, με τους φίλους της ομάδας να μην ξεχνούν τους πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους.

Η Ελλάδα ταλαιπωρείται από πυρκαγιές τις τελευταίες μέρες και στο Ρέθυμνο δύο πυροσβέστες σκοτώθηκαν την ώρα του καθήκοντος, όπως και ένας στο Γύθειο, και αυτό δεν άφησε ανεπηρέαστους τους φίλους του Παναθηναϊκού που έχουν βρεθεί στο ΟΑΚΑ για το ματς με τους Ούγγρους.

Το πανό των οπαδών του Παναθηναϊκού για τους πυροσβέστες/ (ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI)

«Καλό παράδεισο στους πυροσβέστες μας», έγραψαν σε ένα πανό οι οπαδοί του «τριφυλλιού» για να τιμήσουν τη μνήμη των τριών ανθρώπων που θυσιάστηκαν στην πύρινη κόλαση.