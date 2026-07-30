Αθλητικά

ΠΑΟΚ – Ντινάμο Κιέβου: Φοβερό σόλο του Κωνσταντέλια για το 2-0 στη ρεβάνς του Europa League

Δεύτερο προσωπικό γκολ για τον ασταμάτητο Κωνσταντέλια
Ο Κωνσταντέλιας
Ο Κωνσταντέλιας πανηγυρίζει στην Τούμπα (ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI)
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Ο Γιάννης Κωνσνταντέλιας έγινε ο απόλυτος πρωταγωνιστής στον αγώνα ρεβάνς του ΠΑΟΚ με τη Ντινάμο Κιέβου στην Τούμπα, για τα προκριματικά του Europa League, αφού πέτυχε δύο γκολ μέσα σε λίγα λεπτά.

Μετά από ένα τρομερό πλασέ στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου, ο Γιάννης Κωνσταντέλιας “ζωγράφισε” και στο ξεκίνημα του δευτέρου μέρους, για να “γράψει” το 2-0 για τον ΠΑΟΚ κόντρα στη Ντινάμο Κιέβου.

Παίρνοντας την μπάλα μεταξύ κέντρου και περιοχής, ο 23χρονος μεσοεπιθετικός πέρασε σαν σατματημένους δύο αντιπάλους του και με νέο φοβερό τελείωμα, πέτυχε το δεύτερο γκολ του στην αναμέτρηση της Τούμπας.

Ο ΠΑΟΚ πήρε έτσι ξεκάθαρο προβάδισμα πρόκρισης, αφού είχε νικήσει και με 3-2 στο πρώτο ματς.

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Αθλητικά
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