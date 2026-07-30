ΠΑΟΚ – Ντινάμο Κιέβου: Το πανέμορφο γκολ του Γιάννη Κωνσταντέλια για το 1-0 στην Τούμπα

Ο ΠΑΟΚ κοντράρεται με την Ντινάμο Κιέβου στην Τούμπα, για τη ρεβάνς των προκριματικών του Europa League και πήρε το προβάδισμα στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου, με τον Γιάννη Κωνσταντέλια.

Μετά τη νίκη του με 3-2 στο πρώτο παιχνίδι, ο ΠΑΟΚ κατάφερε να ανοίξει το σκορ και στο δεύτερο ματς των προκριματικών του Europa League κόντρα στην Ντινάμο Κιέβου, με τον Γιάννη Κωνσνταντέλια να σκοράρει με υπέροχο τρόπο στο 45ο λεπτό της αναμέτρησης.

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Ο 23χρονος μεσοεπιθετικός του ΠΑΟΚ βρήκε χώρο έξω από την περιοχή των Ουκρανών και με ένα πανέμορφο πλασέ, έστειλε την μπάλα στη γωνία της εστίας των φιλοξενούμενων και στα δίχτυα για το 1-0 στο ματς.

Αυτό ήταν και το σκορ του πρώτου ημιχρόνου.