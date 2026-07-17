Οι παίκτες που «σήκωσαν» τις χώρες τους

Αν θυμάσαι κάποια μεγάλη πορεία ομάδας από κάποιο Παγκόσμιο, θυμάσαι και κάποιον παίκτη της. Τον πρωταγωνιστή που την πήρε από το χέρι και της έδωσε το τρόπαιο. Ή έστω, την έκανε να το «ακουμπήσει».

H Stoiximan, Επίσημος Υποστηρικτής του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, μια ανάσα πριν τον Μεγάλο Τελικό προσφέρει τις περιπτώσεις όπου η μονάδα, προσδιόρισε και το σύνολο!

1962: Ένα περίεργο, εξωτικό «πτηνό»!

Το όνομα αυτού, τρωγλοδύτης (Troglodytidae). Μικρόσωμο, καφέ και γνώριμο στα μέρη της Λατινικής Αμερικής. Στην τοπική γλώσσα, Garrincha. Αυτό το ωδικό πτηνό θα έδινε το παρατσούκλι στον Μανουέλ Φρανσίσκο Ντος Σάντος, τον απίστευτο αυτόν μπαλαδόρο που η ιστορία πέρασε στα κιτάπια της ως Γκαρίντσα. Αυτόν, που στο Μουντιάλ του 1962, έκανε το πάρτυ της ζωής του.

Ας τα πάρουμε από την αρχή. Υπερασπιζόμενοι τον τίτλο του 1958, οι Βραζιλιάνοι πάνε στη Χιλή για να το πάρουν ξανά.

Τα επιχειρήματα τους; Τα γνώριμα, ανάλογα με την εποχή. Ντίντι, Αμαρίλντο, Βαβά, Ζαγκάλο και φυσικά Πελέ, στα 22 του.

Στον αγώνα των ομίλων με την Τσεχοσλοβακία στη Βίνια Ντελ Μαρ, ο τελευταίος παθαίνει θλάση, χάνει το τουρνουά και αφήνει την ομάδα του επί ξύλου κρεμάμενη.

Η ανακατανομή σε χώρο και χρόνο, δίνει στον Γκαρίντσα την ευκαιρία που χρειάζεται για να διαπρέψει.

Σκοράρει δύο φορές και δίνει μία ασίστ στο 3-1 με την Αγγλία στον προημιτελικό, κάνει ακριβώς το ίδιο στο 4-2 με τους οικοδεσπότες Χιλιανούς, όπου αποβάλλεται μάλιστα, για να παίξει όμως, σε ένα από τα παράδοξα των Παγκοσμίων Κυπέλλων, κανονικά στον τελικό.

Η φάση κρίθηκε αμφιλεγόμενη και σε μία άνευ προηγουμένου αναγνώριση από αντίπαλο, η ίδια Χιλή μέσω του προέδρου της χώρας Χόρχε Αλεσάντρι, ζητάει από τη FIFA να μην τον αφήσει εκτός. Οι χιλιανοί φίλαθλοι δε, είχαν λατρέψει τον Γκαρίντσα, απαιτώντας μία ακόμα live παράσταση από τον ίδιο.

Στον τελικό, αν και εμπύρετος, ανοίγει τους χώρους για τους συμπρωταγωνιστές του, με τη Βραζιλία να ολοκληρώνει το 2ο θρίαμβο της ποδοσφαιρικής ύπαρξής της.

Είτε από την ιδανική συναστρία που δούλεψε για χάρη του, είτε επειδή απλά θα συνέβαινε, ο σπουδαίος μεσοεπιθετικός, άφησε το μοναδικό του στίγμα στην βίβλο της μπάλας, έστω κι από μία σπόντα της μοίρας.

Στο κάτω κάτω υπήρξε ένας θαυμάσιος ποδοσφαιριστής, παρά την δια γυμνού οφθαλμού δυσπλασία των κάτω άκρων του (το ένα του πόδι ήταν αρκετά εκατοστά πιο κοντό από το άλλο), ο οποίος ουδέποτε έλαβε τη δόξα που ταίριαζε με το ταλέντο του (ούτε φυσικά τα χρήματα). Πέθανε 49 ετών, το 1983, διαλυμένος από τον αλκοολισμό, για να πάρει μετά θάνατον τη θέση που του έπρεπε στο πάνθεον των σπουδαίων.

1982: Δύο παίκτες, στο ίδιο σώμα!

Με δύο τρόπαια προπολεμικά, σε έναν κόσμο τελείως διαφορετικό, η ποδοσφαιρική Ιταλία είχε διασχίσει με τη χρονομηχανή τις δεκαετίες μέχρι να βρεθεί στα ισπανικά γήπεδα το καλοκαίρι του ‘82.

Παρόλα αυτά, η παρουσία της στους ομίλους ήταν ήδη απογοητευτική, αφού πέρασε με τρεις ισοπαλίες ως δεύτερη, στην ισοβαθμία με το Καμερούν. Μέχρι και το σημείο εκείνο, ο Πάολο Ρόσι ήταν βουτηγμένος στη μετριότητα και την αφάνεια μαζί με τους συμπαίκτες του.

Όταν όμως σήμανε η ώρα της δεύτερης φάσης που τότε παιζόταν πάλι με ομίλους, ακολούθησε και μία από τις σπουδαιότερες ατομικές παραστάσεις στην ιστορία της διοργάνωσης.

Σε έναν όμιλο με τους azzurri απάνεντι σε Αργεντινή και Βραζιλία, κερδίζουν και τις δύο ομάδες και προκρίνονται στα νοκ άουτ μεγαλοπρεπώς.

Στο 2-1 με την ομάδα του Ντιέγκο Μαραντόνα, ο Ρόσι μένει χωρίς γκολ. Στις 5 Ιουλίου, απέναντι σε Ζίκο, Σόκρατες και Φαλκάο, πετυχαίνει ένα μνημειώδες χατ-τρικ και επανασυστήνεται για τα καλά.

Το «καύσιμο» που χρειαζόταν ο επιθετικός της Γιουβέντους, έχει μόλις βρεθεί.

Υπογράφει στις 10 του μήνα, με άλλα 2 γκολ, την πρόκριση επί της Πολωνίας στον ημιτελικό, ενώ στον τελικό με τη Δυτική Γερμανία, συνεπικουρούμενος από Ταρντέλι και Αλτομπέλι, αφήνουν τον Μπράιτνερ να καταλάβει πως είναι πολύ αργά για δάκρυα, όταν βάζει το γκολ της τιμής στο 83’.

Η Ιταλία είναι πρωταθλήτρια κόσμου, περίπου από πουθενά.

Ο Ρόσι παίρνει το χρυσό παπούτσι με 6 συνολικά γκολ και κάπου εκεί, παραμένει ως σήμερα ο πιο εκκωφαντικά επιδραστικός παίκτης των γειτόνων μας σε πορεία κατάκτησής τους.

Έκλεισε τα μάτια του μεσούσης της πανδημίας, στη Σιένα το Δεκέμβριο του 2020, στα 64 του χρόνια.

1986: We will always have this one…

Το φευγιό του Πάολο Ρόσι δεν πήρε την προσοχή που του άξιζε. Δεν έφταιγε η πανδημία, απεναντίας, αυτή θα δημιουργούσε το πεδίο για μεγαλοπρεπείς αποχαιρετισμούς, με την (ποδοσφαιρική) ανθρωπότητα κλεισμένη μέσα στους 4 τοίχους.

Η αιτία ήταν άλλη. Δύο εβδομάδες πριν, στα βόρεια προάστια του Μπουένος Άιρες, περνούσε στην αθανασία ο άνθρωπος που στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1986, έγινε το απόλυτο συνώνυμο της (ποδοσφαιρικής) pop κουλτούρας.

Ο εξόφθαλμα ταλαντούχος και πληθωρικά προβληματικός, Ντιέγκο Μαραντόνα.

Ο κόσμος τον ήξερε και τον ήξερε καλά. Ήδη από το καλοκαίρι του 1982, με την ολοκλήρωση του πρώτου του Παγκοσμίου, έχει αφήσει την αγαπημένη του Μπόκα Τζούνιορς και ο διάπλους του Ατλαντικού έχει ως πρώτη στάση τις ακτές της Μεσογείου.

Οι δύο σεζόν στη Μπαρτσελόνα δεν είναι το απόλυτο μνημείο της καριέρας του, οπότε το ‘84 η μετακίνηση έρχεται φυσιολογικά.

Το καλωσόρισμα που του έγινε στον λαϊκό ιταλικό νότο, μάλλον προμήνυε τι θα συνέβαινε στην οκταετή συμπόρευση του Ντιεγκίτο με τους “Partenopei”.

Ο Μαραντόνα της Νάπολι είναι μία ξεχωριστή, αυτόνομη και μοναδική ποδοσφαιρική ιστορία και με αυτή την ιδιότητα το 1986, πηγαίνει στο Μεξικό για να υπηρετήσει το εθνικό καθήκον.

Παραμένει αμφίβολο αν μέχρι σήμερα έχει υπάρξει πιο φαντασμαγορική εμφάνιση ποδοσφαιριστή στη διοργάνωση.

Η «αλητεία», η αληθινή κλοπή, το περιβόητο γκολ με το Χέρι του Θεού, αλλά κι εκείνο το μεγαλοπρεπές σουλάτσο ανάμεσα στους δύσμοιρους Άγγλους μέχρι και το τελικό σερβίρισμα στα δίχτυα του Σίλτον, είναι ίσως οι δύο απόλυτες στιγμές σε Παγκόσμιο, χαρισμένες στα μάτια των θεατών με διαφορά μερικών λεπτών.

Ελάχιστοι μη μυημένοι ανατρέχουν 40 χρόνια μετά στο 3-2 με τη Δυτική Γερμανία που οδήγησε την Αργεντινή στο τρόπαιο, πόσο μάλλον στο 2-0 απέναντι στους Βέλγους στον ημιτελικό.

Για αρκετό κόσμο, αν μία συγκεκριμένη διοργάνωση έχει προσδιοριστεί από έναν παίκτη, η διοργάνωση αυτή ήταν το 1986. Το «Παγκόσμιο του Μαραντόνα…». Εκεί υπήρξε κι ένα αγωνιστικό ζενίθ, μέχρι να αρχίσει, μοιραία, μία αμείλικτη κατηφόρα, η οποία παρόλα αυτά, ουδέποτε λέρωσε το μύθο του στα μάτια των αναρίθμητων υποστηρικτών του.

2002: Το Φαινόμενο είναι ακόμα εδώ!

Το μετεωρικό ταλέντο που από τα μέσα της δεκαετίας του ‘90 επαναπροσδιορίζει την έννοια ποδόσφαιρο, βιώνει μια ιλιγγιώδη κατακρήμνιση.

Με το γόνατο του διαλυμένο από τον τραυματισμό του 1999 και την υποτροπή στα 6 πρώτα λεπτά της επιστροφής του από αυτόν την άνοιξη του 2000, ο Ρονάλντο βλέπει το άστρο του θαμπωμένο, την ψυχολογία (ενός 24χρονου) καταρακωμένη και το αγωνιστικό μέλλον του αναντίρρητα αμφίβολο. Τι πιο ξεκάθαρο από την εφιαλτική σεζόν 2000-01, κατά την οποία δεν παίζει ούτε δευτερόλεπτο;

Σε παράλληλο χρόνο, η διαδρομή της Σελεσάο στα προκριματικά του Παγκοσμίου της Ιαπωνίας και της Νότιας Κορέας, γίνεται με αγκομαχητά, δεκάδες κλήσεις παικτών (μαζί και χρυσοφόρες προμήθειες μανατζαρέων σε πωλήσεις «Βραζιλιάνων διεθνών»), ήττες, απογοητεύσεις, ρίσκο αποκλεισμού και τρεις διαφορετικούς προπονητές. Ο Ρονάλντο είναι απών.

Όταν στις 14 Νοεμβρίου 2001, τα γκολ του Λουιζάο και του Ριβάλντο εξασφαλίζουν τελικά την πρόκριση, η Βραζιλία προκρίνεται ως 3η από τον όμιλο της CONMEBOL, πίσω από την επελαύνουσα Αργεντινή και το Εκουαδόρ (!!).

Εν τω μεταξύ, τη σεζόν εκείνη ο Ρονάλντο έχει επιτέλους ξαναπαίξει, κατά ένα τρόπο, σε 16 μόλις αγώνες. Η αποκατάσταση έχει ακόμα δρόμο.

Λίγο πριν την έναρξη του τουρνουά η Βραζιλία δεν είναι ήσυχη. Ο Σκολάρι ανακοινώνει 23αδα για τα γήπεδα της Ασίας και μία μιντιακή θύελλα σηκώνεται για τον αποκλεισμό του 36χρονου, αλλά εκπληκτικά φορμαρισμένου Ρομάριο, όπως και για την εγκληματική αγνόηση της “goal machine” που ονομάζεται Μάριο Ζαρντέλ. Τουλάχιστον, το Νο9 θα είναι εκεί.

Τι ακολουθεί μετά τον εναρκτήριο λάκτισμα; Ένα προσωπικό έπος. H απόλυτη ιστορία επαναφοράς. Ο Ρονάλντο μοιάζει ακμαιότατος, με άφθονα δίχτυα ασφαλείας δίπλα του (Ριβάλντο, Ροναλντίνιο, Καφού, Ρομπέρτο Κάρλος) και λεπτό με το λεπτό, γίνεται ξανά Φαινόμενο!

Βάζει γκολ σε όλους τους αγώνες, εξαιρουμένου του 1-2 με την Αγγλία στα προημιτελικά και πάει τη Βραζιλία μέχρι και τον αγώνα στέψης με τη Γερμανία.

Εκεί, υπογράφει τον θρίαμβο με γκολ στο 67’ και το 79’ και στέφεται για δεύτερη φορά Παγκόσμιος Πρωταθλητής, μετά το σχεδόν εφηβικό βίωμά του στις ΗΠΑ το 1994.

Το ίδιο καλοκαίρι κλείνει το κεφάλαιο Ίντερ και στρέφει δυτικά, για να κάτσει στο στέμμα του Φλορεντίνο Πέρεθ ως το τρίτο πανάκριβο πετράδι, δίπλα σε Φίγκο και του Ζιντάν που είχαν αποκτηθεί από τη Ρεάλ τα δύο προηγούμενα καλοκαίρια.

Ο Ρονάλντο ήταν ό,τι πιο επιδραστικό πέρασε ποτέ από το ποδόσφαιρο με καθαρά αγωνιστικά κριτήρια, μέχρι την εμφάνιση του «ασεβούς» συνονόματού του από την Πορτογαλία και, φυσικά, του Λιονέλ Μέσι. Ένας υπεράνθρωπος, με τρομακτικά επίπεδα ταλέντου, ασύλληπτη αρχοντιά στο παιχνίδι και πολλές πολλές αδυναμίες. Με αυτές τον είδαμε και με αυτές τον λατρέψαμε.

2018: Ο «μαέστρος» από το Ζάνταρ!

Οι Κροάτες είχαν το εξής παράδοξο, στη μικρή (αναλογικά) παρουσία τους από τη στιγμή που έγιναν κράτος. Έκαναν μερικές εκπληκτικές πορείες στα Παγκόσμια Κύπελλα και ορισμένες άλλες, αδιάφορες έως κακές στα EURO, εξαιρουμένης της παρθενικής τους συμμετοχής στην Αγγλία το 1996.

Ευτυχώς, η Ρωσία του 2018, τους υποδέχτηκε ως διοργανώτρια στο πρώτο.

Με παρακαταθήκη την εκπληκτική προ εικοσαετίας διαδρομή στα γαλλικά γήπεδα (Σούκερ, Ασάνοβιτς, Γιάρνι, Προσινέτσκι) που σταμάτησε πάνω στους διοργανωτές στον ημιτελικό, η ομάδα με το κόκκινο καρό είχε λίγο πριν αλλάξει η δεκαετία των 10’s, εκ νέου ένα εξαιρετικά ποιοτικό ρόστερ.

Μέσα σε αυτό, δέσποζε φυσικά το όνομα του Λούκα Μόντριτς, αφού τα χιλιόμετρα του πρωταγωνιστή στη Μαδρίτη με τη Ρεάλ, δεν έβγαιναν έτσι απλά από την εξίσωση.

Πλαισιωμένος από παίκτες όπως ο Πέρισιτς της Ίντερ, ο Ράκιτιτς της Μπαρτσελόνα και ο Μάντζουκιτς της Γιουβέντους, ο Μόντριτς ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής στη μαγική διαδρομή που έφερε τους Κροάτες στο κατώφλι της κατάκτησης.

Ποιος ξεχνά το εξωπραγματικό 0-3 επί της Αργεντινής του Μέσι στους ομίλους, την αντοχή της στα νοκ άουτ απέναντι σε Δανία και Ρωσία, αλλά και το έπος του ημιτελικού απέναντι στην Αγγλία με το γκολ του Μάριο Μάντζουκιτς στην παράταση;

Ο κόσμος ήταν έτοιμος να δει το πρώτο outsider να κατακτά το Παγκόσμιο Κύπελλο, ωστόσο οι Γάλλοι έμελλε να κερδίσουν με σκορ 4-2 την εξουθενωμένη Κροατία στον τελικό. Ακόμα κι αν η κλάση του 19 χρόνου Κίλιαν Εμπαπέ ξεχώρισε για τους Γάλλους, ο Λούκα Μόντριτς, ψηφίστηκε ως ο MVP της διοργάνωσης, απόλυτα δίκαια. Ήταν ήδη 33.

Που να φανταζόμασταν τότε, πως 8 ολόκληρα χρόνια μετά, θα ήταν ακόμα παρών, στο 5ο του Παγκόσμιο κι ενώ ενδιάμεσα θα είχε συμβάλλει ώστε η χώρα του να μπει ξανά στην τριάδα, το 2022 στο Κατάρ;

Στη χαραυγή των 41 χρόνων του, είναι ακόμα εδώ, για την τελευταία παράσταση με τη φανέλα της “Χρβάτσκα”.

Η στιγμή της κατάκτησης του βαρύτιμου τροπαίου έφτασε. Η στιγμή είναι μόνο Παγκόσμιο. Ζήσ’ τη με τη Stoiximan, Επίσημο Υποστηρικτή του FIFA World Cup 2026™.