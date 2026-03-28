Οι παίκτες της Σενεγάλης εμφανίστηκαν με το τρόπαιο του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής στο «Stade de France»

Η Σενεγάλη αρνείται να παραδώσει το τρόπαιο του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής, μετά την απόφαση της CAF να δώσει τον τίτλο του πρωταθλητή στα… χαρτιά στο Μαρόκο και οι παίκτες της το παρουσίασαν μέσα σε αποθέωση στο γήπεδο «Stade de France» του Παρισιού.

Στο πλαίσιο του φιλικού αγώνα της Σενεγάλης με το Περού, οι διεθνείς ποδοσφαιριστές της πρόσφατης νικήτριας του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής, μπήκαν με το τρόπαιο στα χέρια, μέσα στον αγωνιστικό χώρο του διάσημου «Stade de France» και έκαναν νέο “πάρτι” για την κατάκτησή του.

Η ομοσπονδία της Σενεγάλης έχει προσφύγει στο Διαιτητικό Αθλητικό Δικαστήριο (CAS), για να ανατραπεί η απόφαση υπέρ του Μαρόκου και μέχρι τότε δεν παραδίδει το τρόπαιο, περιφέροντάς το σε όλη τη χώρα, αλλά πλέον και στη Γαλλία.

The Senegal team will present the AFCON trophy to the fans at the Stade de France before the friendly vs Peru. pic.twitter.com/DkgcuPUhpg — EuroFoot (@eurofootcom) March 28, 2026

Η Σενεγάλη έχασε τον τίτλο στα δικαστήρια, εξαιτίας της αρχικής αποχώρησής της από τον τελικό, όταν δόθηκε ένα πέναλτι στο Μαρόκο στις καθυστερήσεις του αγώνα.