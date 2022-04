Σε εξ αναβολής αγώνα για τη Euroleague, ο Ερυθρός Αστέρας αντιμετώπισε τη Ζαλγκίρις Κάουνας, με τους Λιθουανούς να δείχνουν για μία ακόμη φορά τη στήριξή του στην Ουκρανία, για τον πόλεμο με τη Ρωσία.

Οι παίκτες της λιθουανικής ομάδας βγήκαν στο παρκέ και κράτησαν ένα πανό με το μήνυμα «Stop the war» («Σταματήστε τον πόλεμο»), όπως συνέβη και στα περισσότερα ματς της διοργάνωσης.

Ο Ερυθρός Αστέρας αρνήθηκε όμως να κάνει το ίδιο και οι παίκτες της σερβικής ομάδας δεν πήραν στα χέρια τους το πανό μαζί με τους αντιπάλους του, με την εικόνα να γίνεται viral.

Serbian players were not holding the ‘Stop The War’ banner during Zalgiris v Crvena Zvezda.



Kaunas crowd reacted with a loud booing 😳 pic.twitter.com/bRmV4rDhX1