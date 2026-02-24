Οι παίκτες του Ολυμπιακού αποθεώθηκαν από τον κόσμο μετά τον αποκλεισμό από το Champions League στην «Bay Arena»

Ο Ολυμπιακός μπορεί να μην κατάφερε να πάρει την πρόκριση στους 16 του Champions League όμως οι περίπου 4.000 φίλαθλοι που βρέθηκαν στην Bay Arena χειροκρότησαν τους παίκτες της ομάδας.

Η προσπάθεια των παικτών του Ολυμπιακού στην ισοπαλία χωρίς σκορ με τη Λεβερκούζεν ανταμείφθηκε από τους οπαδούς που ήταν στο γήπεδο, αφού αμέσως μετά τη λήξη κόσμος και ποδοσφαιριστές αλληλοχειροκροτήθηκαν για να ευχαριστήσουν ο ένας τον άλλον.

Οι οπαδοί του Ολυμπιακού δεν σταμάτησαν να τραγουδούν καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα και κέρδισαν κατά κράτος τη μάχη της εξέδρας στην Bay Arena.

Πλέον, οι ερυθρόλευκοι καλούνται να συγκεντρωθούν στην προσπάθεια για την κατάκτηση του ελληνικού πρωταθλήματος, όπως τόνισαν και αρκετοί παίκτες του μετά τη λήξη του αγώνα.