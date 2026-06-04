Αθλητικά

Σουηδία – Ελλάδα live το φιλικό της Εθνικής ποδοσφαίρου στη Στοκχόλμη

Για τη γαλανόλευκη, ακολουθεί σε τρεις ημέρες φιλικό με την Ιταλία στο Παγκρήτιο
(KLODIAN LATO
Γήπεδο: "Strawberry Arena"
APLHA, Newsit.gr
0 - 1
Ημίχρονο
(KLODIAN LATO / EUROKINISSI)
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Η Εθνική ποδοσφαίρου αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Σουηδία, στην πρόβα τζενεράλε των γηπεδούχων ενόψει της συμμετοχής τους στο Μουντιάλ του 2-26. Η «γαλανόλευκη» θέλει να τεστάρει τις δυνατότητές της απέναντι σε έναν δυνατό αντίπαλο, έχοντας τον Σεπτέμβριο τα επόμενα επίσημα παιχνίδια για το Nations League, κόντρα σε αντιπάλους όπως η Σερβία και η Γερμανία.

20:49 | 04.06.2026

ΗΜΙΧΡΟΝΟ

20:46 | 04.06.2026
45+2'
Πρώτη τελική για τη Σουηδία εντός εστίας

Ο Γιόκερες σούταρε από τα όρια της μεγάλης περιοχής με το αριστερό, αλλά ο Τζολάκης έπεσε στη δεξιά του πλευρά και δεν είχε πρόβλημα να μπλοκάρει

20:46 | 04.06.2026
4 λεπτά έξτρα χρόνου
20:45 | 04.06.2026
45'

Ο τερματοφύλακας της Σουηδίας έδιωξε σε κόρνερ το σουτ του Τεττέη

20:44 | 04.06.2026

Το δοκάρι του Κουρμπέλη

20:43 | 04.06.2026
42'

Σέντρα από αριστερά για τη Σουηδία, ο Αγιάρι έπιασε με τη μια το σουτ με το δεξί και έστειλε την μπάλα άουτ

20:42 | 04.06.2026
42'

ο Τζολάκης είχε γρήγορη αντίδραση, βγήκε σχεδόν μέχρι τη μεσαία γραμμή και έδιωξε την μπάλα, σε κάθετη που βγήκε προς τον Ίσακ

20:37 | 04.06.2026
41'

Ο Τζόλης δοκίμασε ένα σουτ με το αριστερό, ο Νόρντφελντ μπλόκαρε

20:35 | 04.06.2026
35'
Τρομερή στιγμή για την Εθνική

ο Παυλίδης έφυγε στην αντεπίθεση, έδωσε τη σωστή στιγμή στον Τζόλη, ο δεύτερος ξεμαρκαρίστηκε αλλά αντί να πάσάρει μέσα από τη μεγάλη περιοχή, έδωσε και πάλι στον κεντρικό επιθετικό της Εθνικής, με την πάσα να είναι κακή και την ευκαιρία να χάνεται

20:33 | 04.06.2026
34'
ο Ρέτσος έτρεξε και διόρθωσε το λάθος του Ρότα, εμποδίζοντας την ισοφάριση της Σουηδίας
20:24 | 04.06.2026
20:23 | 04.06.2026

cooling break

20:22 | 04.06.2026
21'
Μεγάλη στιγμή για την Σουηδία

Η μπάλα πέρασε ελάχιστα άουτ από το σουτ του Νίγκρεν

20:21 | 04.06.2026
19'
Κίτρινη κάρτα στον Ρέτσο
20:18 | 04.06.2026
19'
ΔΟΚΑΡΙ για την Ελλάδα

Μακρινό σουτ του Κουρμπέλη, η μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι και στην πλάτη του πορτιέρε της Σουηδίας

20:18 | 04.06.2026

Το 0-1 του Τσιμίκα

20:15 | 04.06.2026

Η φάση του Τεττέη

20:13 | 04.06.2026
20:09 | 04.06.2026
10'
ΓΚΟΛ για την Ελλάδα, 0-1 με τον Τσιμίκα

 Ο Τζόλης από αριστερά τροφοδότησε κεντρικά τον Τσιμίκα, ο οποίος πλάσαρε ιδανικά με το δεξί από το ύψος της περιοχής για το 0-1. 

20:09 | 04.06.2026
8'

Εκτέλεση κόρνερ του Τσιμίκα, κεφαλιά του Μαυροπάνου στο πρώτο δοκάρι, η μπάλα έφυγε άουτ

20:07 | 04.06.2026
7'
Μεγάλη στιγμή για την Ελλάδα

ο Τζόλης κουβάλησε την μπάλα, την έδωσε στον Τεττέη, ο επιθετικός του Παναθηναϊκού έπιασε το πλασέ με το αριστερό, μέσα από τη μεγάλη περιοχή, αλλά η μπάλα έφυγε λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι

20:05 | 04.06.2026
5'
Πρώτη φάση για την Σουηδία, στο όριο του οφσάιντ

Έπειτα από κάθετη μπαλιά, ο Ίσακ βρέθηκε σε θέση βολής στην περιοχή και από θέση δεξιά, αλλά το σουτ του επιθετικού της Λίβερπουλ πέρασε άουτ

20:01 | 04.06.2026

Στο ξεκίνημα ο Μαυροπάνος βρίσκεται στο κέντρο, με τους Κουλιεράκη αριστερά και τον Ρέτσο δεξιά. Τζόλης και Τεττέη στα πλάγια, στηρίζοντας τον Παυλίδη

19:56 | 04.06.2026
"Σέντρα" στην αναμέτρηση
19:56 | 04.06.2026

Η ώρα των εθνικών ύμνων - Πρώτος, αυτός της Ελλάδας

19:51 | 04.06.2026

Στον αγωνιστικό χώρο οι δυο ομάδες

19:51 | 04.06.2026

Οι δύο εθνικές ομάδες συναντήθηκαν για τελευταία φορά τον Οκτώβριο του 2021, όταν η Σουηδία επικράτησε με 2-1 σε αναμέτρηση για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου

19:51 | 04.06.2026

Η Σουηδία ολοκληρώνει την προετοιμασία της ενόψει του Μουντιάλ 2026 και θέλει να τεστάρει την ετοιμότητά της κόντρα στην Εθνική Ελλάδας, η οποία προετοιμάζεται για το Nations League τον Σεπτέμβριο, μιας κι έμεινε εκτός τελικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου

19:45 | 04.06.2026

Στην “Strawberry Arena” βρίσκονται περίπου 1.000 Έλληνες φίλαθλοι

19:45 | 04.06.2026

 Στους 15 βαθμούς η θερμοκρασία και η υγρασία είναι στο 88%

19:45 | 04.06.2026
19:44 | 04.06.2026

Ο Ουαλός Τζόουνς, είναι ο διαιτητής της αναμέτρησης

19:44 | 04.06.2026
19:44 | 04.06.2026

Η ενδεκάδα της Εθνικής Σουηδίας: Νόρντφελντ, Μπέρνχαρντσον, Λαγκερμπίλμπε, Χίεν, Σβένσον, Γκούντμουντσον, Σβάνμπεργκ, Αγιάρι, Νίγκρεν, Γκιόκερες, Ίσακ

19:43 | 04.06.2026

Απ' την άλλη, ο Γκρέιαμ Πότερ επέλεξε όλα του τα αστέρια στη Σουηδία, με τα ονόματα των Ίσακ και Γκιόκερες να ξεχωρίζουν

19:43 | 04.06.2026
19:42 | 04.06.2026

Η ενδεκάδα της Εθνικής ποδοσφαίρου: Τζολάκης – Μαυροπάνος, Κουλιεράκης, Ρέτσος – Ρότα, Ζαφείρης, Κουρμπέλης, Τσιμίκας – Τζόλης, Τεττέη, Παυλίδης.

Στον πάγκο: Βλαχοδήμος, Μανδάς, Τριάντης, Βαγιαννίδης, Κυζιρίδης, Χατζηδιάκος, Κυριακόπουλος, Ανδρούτσος, Ντόη, Κωστούλας, Κοντούρης, Δουβίκας, Μασούρας, Μουζακίτης.

19:42 | 04.06.2026

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς έκανε γνωστή την ενδεκάδα της γαλανόλευκης, με τον έμπειρο τεχνικό να ξεκινά με τριάδα στην άμυνα τους Μαυροπάνο, Κουλιεράκη και Ρέτσο, με τους Ρότα και Τσιμίκα στα άκρα

19:42 | 04.06.2026

Αυτή θα είναι η πρώτη της φιλική αναμέτρηση, αφού σε λίγες ημέρες θα αντιμετωπίσει την Ιταλία στο Παγκρήτιο

19:41 | 04.06.2026

Η Εθνική ποδοσφαίρου αντιμετωπίζει τη Σουηδία στο Στοκχόλμη, σε ένα δυνατό φιλικό παιχνίδι

19:41 | 04.06.2026
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