Σουηδία – Ελλάδα live το φιλικό της Εθνικής ποδοσφαίρου στη Στοκχόλμη

Η Εθνική ποδοσφαίρου αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Σουηδία, στην πρόβα τζενεράλε των γηπεδούχων ενόψει της συμμετοχής τους στο Μουντιάλ του 2-26. Η «γαλανόλευκη» θέλει να τεστάρει τις δυνατότητές της απέναντι σε έναν δυνατό αντίπαλο, έχοντας τον Σεπτέμβριο τα επόμενα επίσημα παιχνίδια για το Nations League, κόντρα σε αντιπάλους όπως η Σερβία και η Γερμανία.
ΗΜΙΧΡΟΝΟ
Ο Γιόκερες σούταρε από τα όρια της μεγάλης περιοχής με το αριστερό, αλλά ο Τζολάκης έπεσε στη δεξιά του πλευρά και δεν είχε πρόβλημα να μπλοκάρει
Ο τερματοφύλακας της Σουηδίας έδιωξε σε κόρνερ το σουτ του Τεττέη
Το δοκάρι του Κουρμπέλη
Σέντρα από αριστερά για τη Σουηδία, ο Αγιάρι έπιασε με τη μια το σουτ με το δεξί και έστειλε την μπάλα άουτ
ο Τζολάκης είχε γρήγορη αντίδραση, βγήκε σχεδόν μέχρι τη μεσαία γραμμή και έδιωξε την μπάλα, σε κάθετη που βγήκε προς τον Ίσακ
Ο Τζόλης δοκίμασε ένα σουτ με το αριστερό, ο Νόρντφελντ μπλόκαρε
ο Παυλίδης έφυγε στην αντεπίθεση, έδωσε τη σωστή στιγμή στον Τζόλη, ο δεύτερος ξεμαρκαρίστηκε αλλά αντί να πάσάρει μέσα από τη μεγάλη περιοχή, έδωσε και πάλι στον κεντρικό επιθετικό της Εθνικής, με την πάσα να είναι κακή και την ευκαιρία να χάνεται
cooling break
Η μπάλα πέρασε ελάχιστα άουτ από το σουτ του Νίγκρεν
Μακρινό σουτ του Κουρμπέλη, η μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι και στην πλάτη του πορτιέρε της Σουηδίας
Το 0-1 του Τσιμίκα
Η φάση του Τεττέη
Ο Τζόλης από αριστερά τροφοδότησε κεντρικά τον Τσιμίκα, ο οποίος πλάσαρε ιδανικά με το δεξί από το ύψος της περιοχής για το 0-1.
Εκτέλεση κόρνερ του Τσιμίκα, κεφαλιά του Μαυροπάνου στο πρώτο δοκάρι, η μπάλα έφυγε άουτ
ο Τζόλης κουβάλησε την μπάλα, την έδωσε στον Τεττέη, ο επιθετικός του Παναθηναϊκού έπιασε το πλασέ με το αριστερό, μέσα από τη μεγάλη περιοχή, αλλά η μπάλα έφυγε λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι
Έπειτα από κάθετη μπαλιά, ο Ίσακ βρέθηκε σε θέση βολής στην περιοχή και από θέση δεξιά, αλλά το σουτ του επιθετικού της Λίβερπουλ πέρασε άουτ
Στο ξεκίνημα ο Μαυροπάνος βρίσκεται στο κέντρο, με τους Κουλιεράκη αριστερά και τον Ρέτσο δεξιά. Τζόλης και Τεττέη στα πλάγια, στηρίζοντας τον Παυλίδη
Η ώρα των εθνικών ύμνων - Πρώτος, αυτός της Ελλάδας
Στον αγωνιστικό χώρο οι δυο ομάδες
Οι δύο εθνικές ομάδες συναντήθηκαν για τελευταία φορά τον Οκτώβριο του 2021, όταν η Σουηδία επικράτησε με 2-1 σε αναμέτρηση για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου
Η Σουηδία ολοκληρώνει την προετοιμασία της ενόψει του Μουντιάλ 2026 και θέλει να τεστάρει την ετοιμότητά της κόντρα στην Εθνική Ελλάδας, η οποία προετοιμάζεται για το Nations League τον Σεπτέμβριο, μιας κι έμεινε εκτός τελικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου
Στην “Strawberry Arena” βρίσκονται περίπου 1.000 Έλληνες φίλαθλοι
Στους 15 βαθμούς η θερμοκρασία και η υγρασία είναι στο 88%
Ο Ουαλός Τζόουνς, είναι ο διαιτητής της αναμέτρησης
Η ενδεκάδα της Εθνικής Σουηδίας: Νόρντφελντ, Μπέρνχαρντσον, Λαγκερμπίλμπε, Χίεν, Σβένσον, Γκούντμουντσον, Σβάνμπεργκ, Αγιάρι, Νίγκρεν, Γκιόκερες, Ίσακ
Απ' την άλλη, ο Γκρέιαμ Πότερ επέλεξε όλα του τα αστέρια στη Σουηδία, με τα ονόματα των Ίσακ και Γκιόκερες να ξεχωρίζουν
Η ενδεκάδα της Εθνικής ποδοσφαίρου: Τζολάκης – Μαυροπάνος, Κουλιεράκης, Ρέτσος – Ρότα, Ζαφείρης, Κουρμπέλης, Τσιμίκας – Τζόλης, Τεττέη, Παυλίδης.
Στον πάγκο: Βλαχοδήμος, Μανδάς, Τριάντης, Βαγιαννίδης, Κυζιρίδης, Χατζηδιάκος, Κυριακόπουλος, Ανδρούτσος, Ντόη, Κωστούλας, Κοντούρης, Δουβίκας, Μασούρας, Μουζακίτης.
Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς έκανε γνωστή την ενδεκάδα της γαλανόλευκης, με τον έμπειρο τεχνικό να ξεκινά με τριάδα στην άμυνα τους Μαυροπάνο, Κουλιεράκη και Ρέτσο, με τους Ρότα και Τσιμίκα στα άκρα
Αυτή θα είναι η πρώτη της φιλική αναμέτρηση, αφού σε λίγες ημέρες θα αντιμετωπίσει την Ιταλία στο Παγκρήτιο
Η Εθνική ποδοσφαίρου αντιμετωπίζει τη Σουηδία στο Στοκχόλμη, σε ένα δυνατό φιλικό παιχνίδι