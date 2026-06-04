Σουηδία – Ελλάδα live το φιλικό της Εθνικής ποδοσφαίρου στη Στοκχόλμη

35'

Τρομερή στιγμή για την Εθνική

ο Παυλίδης έφυγε στην αντεπίθεση, έδωσε τη σωστή στιγμή στον Τζόλη, ο δεύτερος ξεμαρκαρίστηκε αλλά αντί να πάσάρει μέσα από τη μεγάλη περιοχή, έδωσε και πάλι στον κεντρικό επιθετικό της Εθνικής, με την πάσα να είναι κακή και την ευκαιρία να χάνεται