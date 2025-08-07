Οι ποδοσφαιριστές της Σαχτάρ Ντόνετσκ μπήκαν στο ΟΑΚΑ με σημαίες της χώρας τους και παιδιά από την Ουκρανία

Μια ιδιαίτερη είσοδο ομάδων αντικρίσαμε στο Παναθηναϊκός – Σαχτάρ Ντόνετσκ, για τον 3ο προκριματικό γύρο του Europa League, με τους ποδοσφαιριστές της ουκρανικής ομάδας να κάνουν “αισθητή” την παρουσία τους.

Οι παίκτες της Σχατάρ Ντόνετσκ βγήκαν από τη φυσούνα του ΟΑΚΑ, έχοντας περασμένη στους ώμους τους τη σημαία της Ουκρανίας, κάτι που συνηθίζουν να κάνουν από τη στιγμή που η χώρα τους ενεπλάκη σε πόλεμο με την Ρωσία.

Μάλιστα, οι ποδοσφαιριστές της Σαχτάρ είχαν στο πλάι τους παιδιά από την Ουκρανία, τα οποία -φορώντας την εμφάνιση της ομάδας- τους συνόδευσαν στον αγωνιστικό χώρο του ΟΑΚΑ.

Πριν την έναρξη του αγώνα, οι ποδοσφαιριστές της Σαχτάρ φωτογραφήθηκαν, κρατώντας μια μεγάλη σημαία της Ουκρανίας.