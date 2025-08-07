Αθλητικά

Οι ποδοσφαιριστές της Σαχτάρ Ντόνετσκ μπήκαν στο ΟΑΚΑ με σημαίες της χώρας τους και παιδιά από την Ουκρανία

Μια ιδιαίτερη στιγμή για τους Ουκρανούς, πριν τη "σέντρα" του Παναθηναϊκός - Σαχτάρ Ντόνετσκ
Οι παίκτες της Σαχτάρ με τις σημαίες της Ουκρανίας
Οι παίκτες της Σαχτάρ με τις σημαίες της Ουκρανίας (ΦΩΤΟ ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ / EUROKINISSI)

Μια ιδιαίτερη είσοδο ομάδων αντικρίσαμε στο Παναθηναϊκός – Σαχτάρ Ντόνετσκ, για τον 3ο προκριματικό γύρο του Europa League, με τους ποδοσφαιριστές της ουκρανικής ομάδας να κάνουν “αισθητή” την παρουσία τους.

Οι παίκτες της Σχατάρ Ντόνετσκ βγήκαν από τη φυσούνα του ΟΑΚΑ, έχοντας περασμένη στους ώμους τους τη σημαία της Ουκρανίας, κάτι που συνηθίζουν να κάνουν από τη στιγμή που η χώρα τους ενεπλάκη σε πόλεμο με την Ρωσία.

Μάλιστα, οι ποδοσφαιριστές της Σαχτάρ είχαν στο πλάι τους παιδιά από την Ουκρανία, τα οποία -φορώντας την εμφάνιση της ομάδας- τους συνόδευσαν στον αγωνιστικό χώρο του ΟΑΚΑ.

EUROPA LEAGUE 2025-2026
(ΦΩΤΟ ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ / EUROKINISSI)
EUROPA LEAGUE 2025-2026
(ΦΩΤΟ ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ / EUROKINISSI)

Πριν την έναρξη του αγώνα, οι ποδοσφαιριστές της Σαχτάρ φωτογραφήθηκαν, κρατώντας μια μεγάλη σημαία της Ουκρανίας.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo