Οι Σαν Αντόνιο Σπερς «λύγισαν» τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ και θα αντιμετωπίσουν τους Νιου Γιορκ Νικς στον τελικό του NBA Cup

Τη δεύτερη ήττα τους στη σεζόν γνώρισαν οι Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, με τους Σαν Αντόνιο Σπερς να τους θυμίζουν ότι είναι… γήινοι, επικρατώντας με 111-109 και παίρνοντας την πρόκριση για τον τελικό του NBA Cup, όπου θα αντιμετωπίσουν τους Νιου Γιορκ Νικς.

Μετά από ένα δυνατό ματς στη Δύση για το NBA Cup, οι Σαν Αντόνιο Σπερς “λύγισαν” τους ασταμάτητους φέτος Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, με τον Βίκτορ Γουενμπανιάμα να έχει 22 πόντους και 9 ριμπάουντ. Ο Βασέλ πρόσθεσε 23 πόντους και οι Καστλ και Φοξ είχαν από 22 πόντους, ρίχνοντας στο… καναβάτσο τους πρωταθλητές του MVP της περασμένης σεζόν Γκίλτζιους Αλεξάντερ, ο οποίος πέτυχε 29 πόντους, αλλά χωρίς αποτέλεσμα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα “σπυρούνια” πήραν έτσι την πρόκριση για τον τελικό του NBA Cup, το οποίο κατέκτησαν πέρυσι οι Μιλγουόκι Μπακς και θα “παλέψουν” με τους Νιου Γιορκ Νικς για τον τίτλο.

Η ομάδα της Νέα Υόρκης επικράτησε με 132-120 τους Ορλάντο Μάτζικ στον ημιτελικό της Ανατολής, με τον Τζέιλεν Μπράνσον να κάνει μεγάλο ματς με 40 πόντους και 8 ασίστ, οδηγώντας την ομάδα του στη νίκη. Ο Τάουνς πρόσθεσε 29 πόντους για τους νικητές, ενώ ο Μπανκέρο είχε 25 πόντους και 8 ριμπάουντ για τους ηττημένους.

Ο τελικός του NBA Cup θα γίνει στις 17 Δεκεμβρίου.