Οι Τίμπεργουλβς ψάχνουν το μπαμ με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο

Οι κινήσεις της ομάδας της Μινεσότα που δείχνουν ότι είναι έτοιμη για το απόλυτο μπαμ
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με τη φανέλα των Μπακς/ (AP Photo/Eric Gay)

Τρεις ομάδες του NBA και συγκεκριμένα οι Μπουλς, οι Πίστονς και οι Τίμπεργουλβς έκαναν τη δική τους συμφωνία, με την ομάδα της Μινεσότα να αδειάζει χώρο για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Οι Μπουλς πήραν τον πλέι μέικερ Μάικ Κόνλι από τους Τίμπεργουλβς και τον κόμπο γκαρντ Τζέιντεν Άιβι από τους Πίστονς. Από την πλευρά τους, οι Πίστονς πήραν τον σούτινγκ γκαρντ Κέβιν Χέρτερ από τους Μπουλς και τον φόργουορντ Ντάριο Σάριτς από τους Μπουλς.

Η ομάδα της Μινεσότα δεν πήρε τίποτα, καθώς έκανε χώρο στο μισθολόγιο της. Ο λόγος;  Προετοιμάζει το έδαφος για να διεκδικήσει τον Γιάννη Αντετοκούνμπο πριν από την Trade Deadline (22:00 ώρα Ελλάδας το βράδυ της Πέμπτης 5 Φεβρουαρίου).

Ο Έλληνας σούπερ σταρ είναι το πιο “καυτό” όνομα στο NBA και μένει να φανεί αν θα αποχωρήσει από τους Μπακς.

