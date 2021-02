Οι Τζαζ δεν αστειεύονται, ρεκόρ στα τρίποντα κόντρα στους Χόρνετς (video)

Έχουν αυτή τη στιγμή το καλύτερο ρεκόρ στο ΝΒΑ (25-6). Οι απίθανοι Τζαζ πέτυχαν ρεκόρ εύστοχων τριπόντων και νίκησαν τους Χόρνετς με 132-110. Τα αποτελέσματα στο ΝΒΑ.

«Μετράνε» μόνο έξι ήττες στο φετινό πρωτάθλημα του ΝΒΑ. Οι Γιούτα Τζαζ έπιασαν μεγάλη απόδοση στην 4η περίοδο του αγώνα τους με τους Χόρνετς και έφτασαν στη νίκη με 132-110.

Από τους νικητές, ο Μίτσελ είχε 23 πόντους με 8 ασίστ, από 21 πρόσθεσαν Νιάνγκ με Ινγκλς, ενώ ο Γκομπέρ «μέτρησε» 10 πόντους με 11 ριμπάουντ και 6 τάπες.

Οι «Μορμόνοι» είχαν 28 εύστοχα τρίποντα, επίδοση που είναι η καλύτερη στην ιστορία τους, ενώ είχαν 28/55 και ποσοστό 50.9%. Ο Νιανγκ πέτυχε το εκπληκτικό 7/7 τρίποντα (!), ο Ίνγκλις 7/10, ο Κόνλει 4/9, ο Μίτσελ 3/8, ο Μπογκντάνοβιτς 2/6, ενώ ο Κλάρκσον είχε 5/10.

Από τους Χόρνετς (ρεκόρ 14-16) 21 πόντους είχαν Χέιγουορντ και Μπολ, ενώ στους 20 π. έμεινε ο Μονκ.

Donovan Mitchell sinks the 27th @utahjazz triple, setting a new franchise record for threes made in a game! pic.twitter.com/LfIfr1z6dK