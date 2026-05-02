Euroleague για το Game 2 του Παναθηναϊκού: «Ματς που μετά από 20 χρόνια θα θυμάσαι πού το είχες δει»

Ο Παναθηναϊκός έκανε το 0-2 στη σειρά των πλέι οφ της Euroleague κόντρα στη Βαλένθια με τη δεύτερη νίκη του να είναι φτιαγμένη από παραμύθι.

Σε ένα τρομερό παιχνίδι που κρίθηκε στην παράταση κατάφερε να κάνει το 0-2 νικώντας 105-107 χάρη σε ένα δύσκολο buzzer beater καλάθι μέσης απόστασης του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, που πανηγυρίστηκε έξαλλα από τους φίλους του Παναθηναϊκού και ανάγκασε τη Euroleague να κάνει αποθεωτική ανάρτηση στα social media.

«Ξεχάστε το Game 5, το Game 2 του Βαλένθια – Παναθηναϊκός ήταν MUST watch television. Ένα από εκείνα τα ματς που σε 20 χρόνια θα θυμάσαι ακριβώς που το είχες δει. Ένα από τα καλύτερα παιχνίδια όλων των εποχών;», έγραψαν οι διοργανωτές για το απίθανο δεύτερο παιχνίδι της σειράς του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια.

Το Game 3 είναι προγραμματισμένο για την Τετάρτη 6 Μαΐου με τους πράσινους να θέλουν να κάνουν το 0-3, που θα τους δώσει το εισιτήριο για το Final Four της Αθήνας, που θα διεξαχθεί το τριήμερο 22-24 Μαΐου στο T- Center.