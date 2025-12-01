Ολλανδία – Πολωνία 83-85: Φοβερή ανατροπή από το -21 στα προκριματικά του Mundobasket

Η Πολωνία βρέθηκε να χάνει ακόμη και με 21 πόντους διαφορά από την Ολλανδία, αλλά με ένα φοβερό ντεμαράζ στο τελευταίο 15λεπτο του αγώνα, κατάφερε να φθάσει στην ανατροπή και τη νίκη με 85-83 στα προκριματικά του Mundobasket.

Μετά τη νίκη της στην πρεμιέρας, η Πολωνία είχε την ευκαιρία να διπλασιάσει τις νίκες της στα προκριματικά του Mundobasket, αλλά το πέτυχε με τον πιο απίθανο τρόπο κόντρα στην Ολλανδία, ανατρέποντας το σκορ από το 60-39.

Ο Σοκολόβσκι με καλάθι και φάουλ έδωσε το προβάδισμα στους Πολωνούς δευτερόλεπτα πριν τη λήξη της αναμέτρησης και ήταν αυτός που “σφράγισε” και τη νίκη της ομάδας του, διαμορφώνοντας από τη γραμμή των βολών του τελικό σκορ.

Κορυφαίος του αγώνα για τους νικητές ήταν όμως, ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού, Ματέουζ Πονίτκα, ο οποίος και “μέτρησε” 22 πόντους, με 9 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

Τα δεκάλεπτα: 28-22, 53-37, 70-58, 83-85