Ολυμπιακό Ράλλυ: Έχασε τον έλεγχο του οχήματος, έσκασε σε δέντρο και ακινητοποιήθηκε στη μέση της πίστας

Ένα σοβαρό ατύχημα -από αυτά που συμβαίνουν σε τέτοιου είδους αγώνες- σημειώθηκε κατά τη διάρκεια του 46ου Ολυμπιακού Ράλλυ, στην ειδική διαδρομή της Φολόης.

Όπως φαίνεται και από το video του “patrisnews.gr”, ο έμπειρος οδηγός Γιάννης Παπαδημητρίου -που μέχρι εκείνη την ώρα είχε το προβάδισμα του χρόνου στην γενική του 46ου Ολυμπιακού Ράλλυ- με συνοδηγό τον Χρήστο Κουζιωνη, έχασε -μετα από στροφή- τον έλεγχο του Skoda Fabia RS, προσέκρουσε με σφοδρότητα σε δέντρο με το πίσω μέρος του οχήματος.

Το όχημα έκανε περιστροφές γύρω από τον άξονά του και ακινητοποιήθηκε στη μέση της πίστας, με τον πίσω τροχό να έχει υποστεί -ξεκάθαρα- μεγάλη ζημιά.

Για καλή τους τύχη, τα δυο μέλη του πληρώματος δεν τραυματίστηκαν.