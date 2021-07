Η Κίνα με τις ΗΠΑ δίνουν τη δική τους “μάχη” για την πρώτη θέση στον πίνακα των μεταλλίων, στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο, με τους γηπεδούχους Ιάπωνες να προηγούνται όμως στα χρυσά.

Μετά και το τέλος των Αγώνων για την Τετάρτη 28 Ιουλίου, η Ιαπωνία βρίσκεται στην κορυφή με 13 χρυσά μετάλλια, έναντι 12 των Κινέζων και 11 των Αμερικανών, οι οποίοι όμως έχουν τα περισσότερα στο σύνολο.

Η Team USA έχει ήδη κατακτήσει 31 μετάλλια έναντι 27 της Κίνας και 22 της οικοδέσποινας, ενώ η… ελλιπής ομάδας της Ρωσίας έχει 23 μετάλλια, με 7 χρυσά.

Day 5 of #Tokyo2020 concludes with Japan🇯🇵 still at the top of the medals table. The host country brought home three more gold medals, in #swimming women’s 200m medley, #judo women -70kg and #artisticgymnastics men’s all-around.



