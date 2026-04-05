Ολυμπιακός – ΑΕΚ 0-1: «Κιτρινόμαυρο ματ» στο «Καραϊσκάκης» με Κοϊτά και προβάδισμα τίτλου

Με τον Αμπουμπακαρί Κοϊτά να σκοράρει και την αμυντική της γραμμή να… τρώει σίδερα, η ΑΕΚ πέρασε με 1-0 από την έδρα του Ολυμπιακού και ξεκίνησε με “τρίποντο” την προσπάθειά της στα playoffs της Super League. “Χλωμή” εμφάνιση από τους Πειραιώτες, που είχαν ελάχιστες ευκαιρίες στα καρέ του Στρακόσα. Ακυρώθηκε γκολ του Γιαζίτσι στη λήξη!

Η ΑΕΚ πήρε έτσι μια τεράστια νίκη και έφτιαξε την ψυχολογία της ενόψει της συνέχειας στα playoffs της Super League, αφού έφτασε τους 63 βαθμούς και βρέθηκε στο +5 από Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ, με την Ένωση να υποδέχεται το “δικέφαλο του Βορρά” την επόμενη αγωνιστική και τους Πειραιώτες να παίζουν στην έδρα του Παναθηναϊκού. Πρώτα όμως, η ΑΕΚ έχει την… Ευρώπη και το πρώτο της ματς με τη Ράγιο Βαγεκάνο, στα προημιτελικά του Confefence League/

Θυμίζουμε ότι η τελευταία εκτός έδρας νίκη της ΑΕΚ επί του Ολυμπιακού ήταν στις 7 Ιανουαρίου 2024 με 2-1 για την κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος. Η Ένωση ήταν χωρίς νίκη στο πρωτάθλημα απέναντι στους Πειραιώτες από τις 31 Μαρτίου 2024 και την αναμέτρηση τους για τα Playoffs του 2023-24.

Το ξεκίνημα του ντέρμπι στο “Καραϊσκάκης ήταν ιδανικό για την ΑΕΚ! Μόλις στο 6′ άνοιξε το σκορ. Ο Περέιρα πήρε την μπάλα από λάθος πάσα του Ρέτσου και έφυγε στην αντεπίθεση, έψαξε με πάσα τον Γιόβιτς αλλά ο Γκαρθία επενέβη. Η μπάλα όμως στρώθηκε στον Κοϊτά ο οποίος με ωραίο τελείωμα την έστειλε στα δίχτυα του Τζολάκη για το 0-1.

Ο Ολυμπιακός προσπάθησε να γίνει πιο επιθετικός, αλλά η ΑΕΚ είχε υποδειγματική αμυντική λειτουργία, περιορίζοντας τόσο τον Ποντένσε, όσο και τον Ταρέμι (Ρότα με βοήθειες από Πινέδα και Μουκουντί, είχαν την ευθύνη). Η Ένωση έδειξε να παίζει με πολύ καλή ψυχολογία.

Ο Ολυμπιακός άρχισε να μεταφέρει το παιχνίδι του προς την δεξιά του πτέρυγα, με τους μαρτίνς και Ροντινέι να πηγαίνουν πάνω στον Πενράις και να βγάζουν μπαλιές προς τους Ελ Κααμπί και Ταρέμι. Στο 21′ ήρθε η πρώτη σημαντική στιγμή των Πειραιωτών. Ο Ροντινέι γέμισε στην περιοχή της ΑΕΚ, ο Ταρέμι έστρωσε με το κεφάλι στον Ελ Κααμπί και ο Μαροκινός έκανε το πλασέ, αλλά η μπάλα πέρασε άουτ.

Ο Ολυμπιακός προσπάθησε να κυκλοφορήσει γρήγορα την μπάλα και να προκαλέσει ρήγματα στην άμυνα της ΑΕΚ. Η Ένωση έδειξε να αντέχει, κυρίως επειδή οι Ελ Κααμπί και Ταρέμι πήγαιναν και οι δυο στην μπάλα, προκαλώντας έτσι πρόβλημα στις προσπάθειες των “ερυθρόλευκων”. Ο Μαρτίνς πήρε περισσότερες επιθετικές προσπάθειες, όπως και ο Ποντένσε, αλλά οι γηπεδούχοι δεν είχαν τρόπο να φτιάξουν μια ευκαιρία (Πινέα, Μαρίν και Περέιρα μάρκαραν παντού, ενώ πήραν βοήθεια και από τον Γιόβιτς). Προχώρησαν σε αρκετές σέντρες, που δεν είχαν τύχη. Την ίδια στιγμή, ο Κοϊτά έκανε και αυτός πολλά τόσο στο μαρκάρισμα, όσο και στο να τραβήξει την ομάδα στην επίθεση (έβαλε δύσκολα στον Μπρούνο).

Με την έναρξη της επανάληψης ο Ολυμπιακός εμφανίστηκε πιο επιθετικός, αλλά οι κακές του σέντρες και η έλλειψη κινητικότητας, δεν τον έκαναν επικίνδυνο προς τα καρέ του Τζολάκη. Οι Πειραιώτες έδειξαν να χρειάζονται συνδετικούς κρίκους στο χώρο του κέντρου -μεταξύ άμυνας και επίθεσης- για να “πολεμήσουν” και την τριάδα της Ένωσης στη μεσαία γραμμή και γίνουν πιο επιθετικοί. Ο Μεντιλίμπαρ έριξε στο ματς Μουζακίτη και Τσικίνιο. Η ΑΕΚ άρχισε να βγάζει κούραση και ο Νίκολιτς έριξε στο ματς Μάνταλο και Γκατσίνοβιτς, ενισχύοντας την ομάδα στο χώρο του κέντρου (βγήκαν Γιόβιτς και Περέιρα).

Ο Μεντιλίμπαρ έκανε άλλες δυο αλλαγές (Γιαζίτσι και Κλέιτον μέσα, Μαρτίνς και Ταρέμι έξω) για να αλλάξει τις ισορροπίες του ματς, αφού η Ένωση άρχισε και πάλι να "πατάει" καλά. Μεσοεπιθετικά, ο Ολυμπιακός άλλαξε σε μεγάλο βαθμό, αλλά οι φιλοξενούμενοι δεν είχαν κανένα πρόβλημα να αμυνθούν.

Το ματς έφτασε στις καθυστερήσεις του, με τη φάση του 90+7′ να κρίνει και τον νικητή. Ο Ζίνι μάρκαρε… με τα μάτια και από απόσταση τον μπρούνο, ο μπακ των Πειραιωτών έβγαλε τη σέντρα, η μπάλα έφτασε στον Γιαζίτσι που με σουτάρα έξω από τη μεγάλη περιοχή της ΑΕΚ νίκησε τον Στρακόσα. Το VAR όμως κάλεσε τον Στίλερ να τσεκάρει τη φάση με τον διαιτητή να δίνει οφσάιντ στον Πιρόλα (ήταν μπροστά από τον πορτιέρε της Ένωσης και θεώρησε ότι συμμετείχε στη φάση).

Από τους πανηγυρισμούς των “ερυθρόλευκων”, μέσα σε δευτερόλεπτα είχαμε ξέσπασμα χαράς από τους “κιτρινόμαυρους”!

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Ονιεμαέτσι, Πιρόλα, Ρέτσος, Ροντινέι, Γκαρθία (58’ Μουζακίτης), Έσε (83’ Ντιόγκο), Μαρτίνς (71’ Γιαζίτζι), Ποντένσε (58’ Τσικίνιο), Ταρέμι (71’ Κλέιτον), Ελ Κααμπί.

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσια, Μουκουντί, Ρότα, Πενράις, Ρέλβας, Πινέδα, Μαρίν, Περέιρα (64’ Μάνταλος), Γιόβιτς (64’ Γκατσίνοβιτς), Κοϊτά (81’ Ζοάο Μάριο), Βάργκα (81’ Ζίνι).

Διαιτητής: Στίλερ

Βοηθοί: Κοσλόβσκι, Βάικενμαϊερ

4ος: Πολυχρόνης

VAR: Χανσλάουμπερ, Μπαστούμπνερ