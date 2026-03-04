Ολυμπιακός – ΑΕΚ 32-26: Οι ερυθρόλευκοι πήραν το ντέρμπι της Handball Premier και «βλέπουν» κορυφή

Ο Ολυμπιακός πέτυχε μια μεγάλη νίκη στο ντέρμπι της Handball Premier των ανδρών. Οι ερυθρόλευκοι επικράτησαν της ΑΕΚ (32-26) στο κλειστό της Ηλιούπολης και μειώσαν τη διαφορά από την κορυφή -και την Ένωση- στον έναν βαθμό!

Μάλιστα, ο Ολυμπιακός έχει την ευκαιρία να ανέβει στην πρώτη θέση της Handball Premier, εφόσον κερδίσει τον Δούκα στο εξ’ αναβολής παιχνίδι. Οι πρωταθλητές θα πρέπει πλέον να “αυτοκτονήσουν” για να χάσουν από την ΑΕΚ την 1η θέση στην κανονική περίοδο και το απόλυτο πλεονέκτημα έδρας στα play offs.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Ολυμπιακός είχε το προβάδισμα, στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα και δεν επηρεάστηκε από την προσωρινή αντίδραση της ΑΕΚ, όταν ο Τουρέ έδωσε προβάδισμα στους κιτρινόμαυρους με 16-18. Με ηγέτη τον Σάββα Σάββα, ο οποίος ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με δέκα γκολ, οι Πειραιώτες ανέκτησαν τον έλεγχο του ματς, επέβαλαν το ρυθμό τους και έφτασαν στη νίκη.

Να αναφέρουμε ότι ο Ολυμπιακός -που νίκησε ξανά την ΑΕΚ, σχεδόν έναν μήνα μετά τη συνάντηση των δύο ομάδων στον τελικό του Κυπέλλου- κάλυψε και το 28-27 με το οποίο είχε ηττηθεί από την Ένωση στον πρώτο γύρο του πρωταθλήματος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Να τονίσουμε ότι η ομάδα του Ρικάρντο Τριλίνι συνεχίζει να έχει το… πάνω χέρι στις φετινές αναμετρήσεις με την Ένωση, καθώς μετράει πλέον τρεις νίκες σε τέσσερα παιχνίδια απέναντι στους “κιτρινόμαυρους”.

Τα πεντάλεπτα: 1-1, 3-3, 7-4, 9-7, 13-11, 14-12 (ημ.), 16-15, 16-18, 18-19, 22-21, 25-22, 32-26

Τα αποτελέσματα της 19ης αγωνιστικής στη Handball Premier

Βριλήσσια – Κιλκίς 37-25

Δούκας – Ζαφειράκης 27-26

Ιωνικός – Διομήδης 24-26

Δράμα – Φερώνας 41-25

ΠΑΟΚ – Αθηναϊκός 39-32

Ολυμπιακός – ΑΕΚ

Η βαθμολογία της Handball Premier

AEK 33

Ολυμπιακός 30 *

ΠΑΟΚ 32

Ιωνικός ΝΦ 24

Διομήδης 18

Δράμα 17

Αθηναϊκός 17

Κιλκίς 16

Ζαφειράκης 13

Βριλήσσια 11

Δούκας 11*

Φέρωνας 2

*ματς λιγότερο