Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

Ολυμπιακός – ΑΕΚ: Ανησυχία με Ταϊρίκ Τζόουνς, αποχώρησε κουτσαίνοντας από τον προημιτελικό Κυπέλλου και θα κάνει μαγνητική

Ο Αμερικανός σέντερ πήγε στα αποδυτήρια και δεν επέστρεψε στο ματς
Ολυμπιακός – ΑΕΚ: Ανησυχία με Ταϊρίκ Τζόουνς, αποχώρησε κουτσαίνοντας από τον προημιτελικό Κυπέλλου και θα κάνει μαγνητική

Με πρόβλημα τραυματισμού αποχώρησε στο 27′ του Ολυμπιακός – ΑΕΚ ο Ταϊρίκ Τζόουνς. Ο Αμερικανός σέντερ των Πειραιωτών είπε… νωρίς αντίο, αποχωρώντας από τον προημιτελικό του Allwyn Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας με πόνους και έντονους μορφασμού.

Ο Ταϊρίκ Τζόουνς έφυγε από το παρκέ κουτσαίνοντας -χωρίς όμως να έχει επαφή με αντίπαλο- και κατευθύνθηκε για τα αποδυτήρια μαζί με το ιατρικό team του Ολυμπιακού.

Σύμφωνα με την ΚΑΕ Ολυμπιακός, ο παίκτης αισθάνθηκε ενοχλήσεις στο δεξί του γόνατο και θα κάνει την Τετάρτη (18.02.2026) μαγνητική.

Στα 12:06 που αγωνίστηκε στο Ολυμπιακός – ΑΕΚ, ο Τζόουνς είχε 6 πόντους (3/3 δίποντα), δύο ριμπάουντ και μία ασίστ.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
77
71
53
52
50
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Γαλατάσαραϊ – Γιουβέντους 5-2: Την διέσυρε στην Κωνσταντινούπολη και αγγίζει τους «16» του Champions League
Δυο γκολ ο Λανγκ κόντρα στην Γιουβέντους - Με δέκα παίκτες αγωνίστηκε η "βέκια σινιόρα" από το 67' - Δυο γκολ ο Κόπμαϊνερ για τους φιλοξενούμενους, που δεν "εμφανίστηκαν" στο δεύτερο ημίχρονο
Ο Νόα Λανγκ πανηγυρίζει γκολ του κόντρα στη Γιουβέντους (ΦΩΤΟ REUTERS
Newsit logo
Newsit logo