Ολυμπιακός – ΑΕΚ: Ανησυχία με Ταϊρίκ Τζόουνς, αποχώρησε κουτσαίνοντας από τον προημιτελικό Κυπέλλου και θα κάνει μαγνητική

Με πρόβλημα τραυματισμού αποχώρησε στο 27′ του Ολυμπιακός – ΑΕΚ ο Ταϊρίκ Τζόουνς. Ο Αμερικανός σέντερ των Πειραιωτών είπε… νωρίς αντίο, αποχωρώντας από τον προημιτελικό του Allwyn Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας με πόνους και έντονους μορφασμού.

Ο Ταϊρίκ Τζόουνς έφυγε από το παρκέ κουτσαίνοντας -χωρίς όμως να έχει επαφή με αντίπαλο- και κατευθύνθηκε για τα αποδυτήρια μαζί με το ιατρικό team του Ολυμπιακού.

Σύμφωνα με την ΚΑΕ Ολυμπιακός, ο παίκτης αισθάνθηκε ενοχλήσεις στο δεξί του γόνατο και θα κάνει την Τετάρτη (18.02.2026) μαγνητική.

Στα 12:06 που αγωνίστηκε στο Ολυμπιακός – ΑΕΚ, ο Τζόουνς είχε 6 πόντους (3/3 δίποντα), δύο ριμπάουντ και μία ασίστ.