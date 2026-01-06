Ολυμπιακός: Αμφίβολος ο Παναγιώτης Ρέτσος ενόψει Ατρομήτου

Ο Παναγιώτης Ρέτσος στον τελικό του Betsson Super Cup κόντρα στον ΟΦΗ, στον οποίο ο Ολυμπιακός επικράτησε 3-0 και σήκωσε το πρώτο τρόπαιο της σεζόν, έγινε αναγκαστική αλλαγή και χρειάστηκε να κάνει μία μικρή χειρουργική επέμβαση στο χέρι, λόγω ενός χτυπήματος στα δάχτυλα.

Το ιατρικό επιτελείο του Ολυμπιακού θα εξετάζει καθημερινά την περίπτωση του Ρέστου, ούτως ώστε να φανεί αν θα καταφέρει να δώσει το παρών στο παιχνίδι της Super League με τον Ατρόμητο (10/01/26, 19:30).

Ο Μεντιλίμπαρ θα υπολογίζει κανονικά στους Μπιανκόν και Ροντινέι, ενώ εκτός δράσης παραμένουν οι Πασχαλάκης, Πιρόλα, αλλά και οι διεθνείς στο Copa Africa, Ελ Κααμπί και Μπρούνο.