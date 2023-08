Παρελθόν αποτελεί για τον Ολυμπιακό κι επίσημα ο Φίλιπ Ζίνκερναγκελ, με την Κλαμπ Μπριζ να ανακοινώνει την απόκτηση του Δανού εξτρέμ, που αγωνίστηκε πέρυσι ως δανεικός στη Σταντάρ Λιέγης.

Ο 28χρονος Ζίνκερναγκελ υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο και παρουσιάστηκε από την Κλαμπ Μπριζ, με την οποία και συμφώνησε για τα επόμενα δύο χρόνια.

Ο Ολυμπιακός από την πλευρά του, θα λάβει ένα ποσό της τάξης των 2,5 εκατομμυρίων ευρώ από τη βελγική ομάδα, για έναν ποδοσφαιριστή που φόρεσε τη φανέλα του σε μόλις 7 αγώνες.

Glad to have you here, Philip. 🤝🇩🇰