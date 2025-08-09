Ολυμπιακός: Ανησυχία για Ζέλσον Μαρτίνς που έγινε αναγκαστική αλλαγή στο φιλικό με την Ουνιόν Βερολίνου

Άτυχος στάθηκε ο Ζέλσον Μαρτίνς στο φιλικό του Ολυμπιακού στην έδρα της Ουνιόν Βερολίνο (0-1), καθώς στο δεύτερο ημίχρονο τραυματίστηκε και αντικαταστάθηκε από τον Γιώργο Μασούρα.

Στο 65’ του Ουνιόν – Ολυμπιακός και σε προσπάθειά του να προσπεράσει τον αντίπαλο, ο Ζέλσον Μαρτίνς ένιωσε ενοχλήσεις στον προσαγωγό και σωριάστηκε στο χορτάρι, κρατώντας το σημείο. Λίγο αργότερα, ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός αποχώρησε, δίνοντας τη θέση του στον Έλληνα διεθνή ποδοσφαιριστή.

Ο Μαρτίνς θα περάσει άμεσα από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις ώστε να διαπιστωθεί η σοβαρότητα του τραυματισμού και το χρονικό διάστημα που θα χρειαστεί να παραμείνει εκτός δράσης.

Αναγκαστική αλλαγή έγιναν στο δεύτερο ημίχρονο και οι Μπρούνο (67′) και Τσικίνιο (79′), περισσότερο όμως για να προστατευτούν και να μην αποκτήσουν κάποιο σοβαρό πρόβλημα.