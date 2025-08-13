Ολυμπιακός: Aπό το Mega οι αναμετρήσεις στη League Phase του Champions League

Το Mega εξασφάλισε τα τηλεοπτικά δικαιώματα των αναμετρήσεων του Ολυμπιακού στην League Phase του Champions League, με τους φίλους των Πειραιωτών να έχουν την ευκαιρία να δουν τους αγώνες των νταμπλούχων Ελλάδας στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση της Ευρώπης σε ελεύθερο κανάλι.

Ο Ολυμπιακός επιστρέφει στο Champions League, με τους «ερυθρόλευκους» οι οποίοι θα δώσουν οκτώ παιχνίδια στη νέα μορφή της διοργάνωσης, έχοντας στόχο να κάνουν μια καλή πορεία και φυσικά να συμμετάσχουν στα νοκ – άουτ της διοργάνωσης, να έχουν σύμμαχό τους το Mega, το οποίο θα μεταδίδει ζωντανά και σε κάθε γωνιά της Ελλάδας τις προσπάθειες των ποδοσφαιριστών του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η είδηση έγινε γνωστή από ανακοίνωση του καναλιού, η οποία αναφέρει:

«Με το Mega πανηγυρίσαμε το Coonference League, με το Mega επιστρέφουμε στα αστέρια», ανέφερε στο εν λόγω βίντεο ο Ροντινέι, με τους φίλους της ομάδας να έχουν φέτος την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τις οκτώ αναμετρήσεις του Ολυμπιακού στη League Phase του Champions League σε ελεύθερο κανάλι.