Αθλητικά

Ολυμπιακός: Aπό το Mega οι αναμετρήσεις στη League Phase του Champions League

Το κανάλι θα μεταδίδει ζωντανά τις αναμετρήσεις των Πειραιωτών στη κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση
Oι ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού πανηγυρίζουν
Oι ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού πανηγυρίζουν / ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI

Το Mega εξασφάλισε τα τηλεοπτικά δικαιώματα των αναμετρήσεων του Ολυμπιακού στην League Phase του Champions League, με τους φίλους των Πειραιωτών να έχουν την ευκαιρία να δουν τους αγώνες των νταμπλούχων Ελλάδας στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση της Ευρώπης σε ελεύθερο κανάλι. 

Ο Ολυμπιακός επιστρέφει στο Champions League, με τους «ερυθρόλευκους» οι οποίοι θα δώσουν οκτώ παιχνίδια στη νέα μορφή της διοργάνωσης, έχοντας στόχο να κάνουν μια καλή πορεία και φυσικά να συμμετάσχουν στα νοκ – άουτ της διοργάνωσης, να έχουν σύμμαχό τους το Mega, το οποίο θα μεταδίδει ζωντανά και σε κάθε γωνιά της Ελλάδας τις προσπάθειες των ποδοσφαιριστών του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Η είδηση έγινε γνωστή από ανακοίνωση του καναλιού, η οποία αναφέρει:

«Με το Mega πανηγυρίσαμε το Coonference League, με το Mega επιστρέφουμε στα αστέρια», ανέφερε στο εν λόγω βίντεο ο Ροντινέι, με τους φίλους της ομάδας να έχουν φέτος την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τις οκτώ αναμετρήσεις του Ολυμπιακού στη League Phase του Champions League σε ελεύθερο κανάλι.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo