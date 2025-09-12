Συμβαίνει τώρα:
Ολυμπιακός: Απρόοπτο με Ροντινέι στην τελευταία προπόνηση

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Πανσερραϊκό στο “Γ. Καραϊσκάκης” το Σάββατο (13.9.2025, 18:00, Newsit.gr), με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να ανακοινώνει την “ερυθρόλευκη” αποστολή. Ο Μεχντί Ταρεμί και ο Ντάνιελ Ποντένσε βρέθηκαν στις επιλογές του Βάσκου τεχνικού, αλλά από τη σχετική λίστα απουσίασε το όνομα του Ροντινέι.

Ο Βραζιλιάνος μπακ ένιωσε κάποιες ενοχλήσεις στην τελευταία προπόνηση του Ολυμπιακού και τέθηκε υπό την φροντίδα του ιατρικού τιμ της ομάδας. Οι πρώτες εκτιμήσεις λένε ότι ο Ροντινέι πιθανότατα θα προλάβει το παιχνίδι με την Πάφο, στην πρεμιέρα της League Phase του Champions League.

Σίγουρα, όμως, περισσότερες πληροφορίες για την κατάστασή του, θα υπάρξουν τις επόμενες ημέρες.

H αποστολή του Ολυμπιακού: Πασχαλάκης, Τζολάκης, Έξαρχος, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Μάνσα, Ρέτσος, Μπρούνο, Νασιμέντο, Μάρτινς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Έσε, Ποντένσε, Καμπελά, Μουζακίτης, Γιαζίτζι, Ελ Κααμπί, Ταρέμι.

