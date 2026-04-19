Ολυμπιακός – Άρης 92-81: Παραμένουν αήττητοι οι Πειραιώτες με νέα άνετη νίκη στο ΣΕΦ για την GBL

Ο Ολυμπιακός νίκησε με 92-81 τον Άρη για την 25η αγωνιστική της GBL, συνεχίζοντας την αήττητη πορεία του στο φετινό πρωτάθλημα Ελλάδας, όπου και έχει ήδη εξασφαλίσει την πρώτη θέση της κανονικής περιόδου και το απόλυτο πλεονέκτημα έδρας.

Με ένα δυνατό φίνις στο δεύτερο δεκάλεπτο και μία επιβλητική εμφάνιση στην τρίτη περίοδο, ο Ολυμπιακός ξεπέρασε το κακό ξεκίνημα στο ματς με τον Άρη και έφθασε τελικά εύκολα, σε ένα ακόμη θετικό αποτέλεσμα στη φετινή GBL.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ με double double (16 πόντους και 11 ριμπάουντ) και οι Εβάν Φουρνιέ και Τάιλερ Ντόρσεϊ με 15 και 13 πόντους αντίστοιχα, ήταν οι κορυφαίοι για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα, ο οποίος και “μοίρασε” πάντως το χρόνο σε όλους τους παίκτες του.

Το “πάλεψε” για τον Άρη ο Νουά με 19 πόντους και 8 ριμπάουντ, με τους “κίτρινους” να έχουν 6 διψήφιους στην αναμέτρηση, αλλά να μην καταφέρνουν να σταματήσουν τον Ολυμπιακό στην άμυνά τους. Οι Πειραιώτες έφθασαν έτσι στο 23-0 στην κατάταξη της GBL, ενώ ο Άρης “έπεσε” στο 13-9.

Τα δεκάλεπτα: 15-23, 40-40, 71-58, 92-81

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα στατιστικά των παικτών

Ολυμπιακός (Μπαρτζώκας): Γουόκαπ 7 (1/2 τρίποντα, 5 ασίστ), Βεζένκοβ 10 (2/6 τρίποντα, 7 ριμπάουντ), Παπανικολάου 5 (3 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Ντόρσεϊ 13 (4/6 τρίποντα), Μιλουτίνοβ 16 (5/9 δίποντα, 11 ριμπάουντ), Νιλικίνα 11 (3/4 τρίποντα, 4 ασίστ), Μόρις 2 (3 ασίστ), Νετζήπογλου, Πίτερς 11 (1/1 τρίποντο), Χολ 2, Φουρνιέ 15 (3/6 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 4 λάθη)

Άρης Betsson (Μίλιτσιτς): Μήτρου-Λονγκ 15 (3/6 τρίποντα, 5 ασίστ), Νουά 19 (4/8 τρίποντα, 8 ριμπάουντ), Φόρεστερ 10 (10 ριμπάουντ), Πουλιανίτης 10 (2/5 τρίποντα), Χάρελ 12 (8 ριμπάουντ, 6 ασίστ), Χατζηλάμπρου, Τζόουνς 12 (2/4 τρίποντα), Τσαϊρέλης, Μποχωρίδης, Πουρλίδας, Κουλμπόκα 3