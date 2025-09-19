Ολυμπιακός – Αρμάνι Μιλάνο 76-71: Φουρνιέ και Βεζένκοφ έδωσαν τη νίκη στους «ερυθρόλευκους» και τους έστειλα στον τελικό του τουρνουά της Κρήτης

Ο Ολυμπιακός πήρε τη νίκη στο φιλικό προετοιμασίας κόντρα στην Αρμάνι Μιλάνο με 76-71 για το τουρνουά «Crete International Basketball Tournament» και θα αντιμετωπίσει στον τελικό της Κυριακής (21/09/25, 20:30, Cosmote Sport 4) τον Ερυθρό Αστέρα, που νωρίτερα επικράτησε ενάντια στη Φενερμπαχτσέ.

Το παιχνίδι δεν ήταν ιδιαίτερα εντυπωσιακό, καθώς και οι δύο ομάδες έμοιαζαν ανέτοιμες, με τα σουτ των παικτών να είναι «σκληρά». Στο πρώτο ημίχρονο ειδικά, η αναμέτρηση δεν έμοιαζε με επιπέδου Euroleague. Στη συνέχεια, όμως ανέβηκε κάπως ο ρυθμός και με κάποιες ωραίες φάσεις, κυρίως από τους παίκτες του Ολυμπιακού ξεσηκώθηκε και το κοινό. Σίγουρα, η αναμέτρηση με την Αρμάνι Μιλάνο έδωσε στον Γιώργο Μπαρτζώκα σημαντική βοήθεια για τη συνέχεια της προετοιμασίας των Πειραιωτών.

Ο αγώνας

Στο πρώτο μέρος της αναμέτρησης το σκορ έμεινε σε χαμηλά επίπεδα. Το μπάσκετ στο παρκέ του γηπέδου της Νέας Αλικαρνασσού δεν ήταν υψηλού επιπέδου με τις δύο ομάδες να φαίνονται ανέτοιμες. Το σκορ στο πρώτο ημίχρονο ήταν 31-26 υπέρ των Ιταλών. Ο Ολυμπιακός ήταν πολύ άστοχος έχοντας 1/9 τρίποντα.

Στην αρχή του τρίτου δεκαλέπτου, η Αρμάνι Μιλάνο προηγήθηκε με 13 πόντους (36-49), όμως ο Ολυμπιακός έβγαλε αντίδραση και κατάφερε να επανέλθει στην αναμέτρηση μειώνοντας στους 2 στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου (51-53). Από εκεί και πέρα, οι «ερυθρόλευκοι» βρήκαν με τους Γουόρντ, Χολ και Λι κάποια δυναμικά καλάθια που τους τόνωσαν τη ψυχολογία για να κρατήσουν το υπέρ τους προβάδισμα και στην άμυνα, μιας και σε όλη την αναμέτρηση οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα ήταν άστοχοι στα σουτ τριών πόντων.

Ο Ολυμπιακός κατάφερε να πάρει τη νίκη στην «κλειστή» αναμέτρηση του Ηρακλείου με 76-71 και θα αντιμετωπίσει τον Ερυθρό Αστέρα στον τελικό της διοργάνωσης, που προηγουμένως είχε κερδίσει την Φενέρμπαχτσέ με 77-67. Η αναμέτρηση κόντρα στους Σέρβους θα γίνει την Κυριακή.

Κορυφαίοι για τον Ολυμπιακό ήταν οι Φουρνιέ και Βεζένκοφ με 15 και 12 πόντους αντίστοιχα. Για την Αρμάνι Μιλάνο ξεχώρισαν οι Λεντέι και Μπράουν με 13 πόντους.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Γουόκαπ 8 (2/3 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 1/2 βολές, 9 ασίστ), Γουόρντ 10 (3/5 δίποντα, 0/3 τρίποντα, 4/5 βολές), Λαρεντζάκης, Λι 6 (2/3 δίποντα, 2/2 βολές), Βεζένκοβ 12 (1/3 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 7/8 βολές, 4 ριμπάουντ), Κουμάτζι 2, Πίτερς 5 (1/3 δίποντα, 1/3 τρίποντα), Χολ 4 (5 ριμπάουντ, 2 μπλοκ), ΜακΚίσικ 6 (1/4 τρίποντα, 3/4 βολές, 4 ριμπάουντ), Φουρνιέ 15 (1/3 δίποντα, 4/7 τρίποντα, 1/3 βολές, 4 ριμπάουντ).

ΑΡΜΑΝΙ ΜΙΛΑΝΟ: Μάνιον 9 (2/3 δίποντα, 1/5 τρίποντα, 2/4 βολές), Μπράουν 13 (2/3 δίποντα, 2/6 τρίποντα, 3/3 βολές, 3 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 6 λάθη), Έλις 4, Μπούκερ 3, Τονούτ, Μπολμάρο 8 (4/6 δίποντα, 7 ριμπάουντ), Μπρουκς 9 (2/5 δίποντα, 1/6 τρίποντα, 2/2 βολές, 4 ριμπάουντ), ΛεΝτέι 13 (4/5 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 2/2 βολές, 7 ριμπάουντ), Ρίτσι 2, Νίμπο 10 (5/7 δίποντα, 10 ριμπάουντ), Ντάνστον.

Τα δεκάλεπτα του αγώνα: 17-12, 26-31, 51-53, 76-71