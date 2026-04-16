Ολυμπιακός – Αρμάνι Μιλάνο: Η ώρα του αγώνα της Euroleague και το κανάλια που θα τον μεταδώσει

Ο Ολυμπιακός δίνει απόψε (16.04.2026) το τελευταίο ματς για την κανονική διάρκεια της φετινής Euroleague (38η αγωνιστική), υποδεχόμενος την Αρμάνι Μιλάνο στο ΣΕΦ.

Με ρεκόρ 25-12, ο Ολυμπιακός θέλει τη νίκη για να κατακτήσει την πρωτιά στη βαθμολογία, που θα του εξασφαλίσει τόσο το πλεονέκτημα έδρας στα playoffs της Euroleague, όσο και μια ανεβασμένη ψυχολογία ενόψει της συνέχειας. Από την άλλη πλευρά η Αρμάνι Μιλάνο δεν έχει κανένα ενδιαφέρον για την νίκη, αφού είναι αποκλεισμένη από τα playoffs.

Το Ολυμπιακός – Αρμάνι Μιλάνο θα κάνει τζάμπολ στις 21:15, θα μεταδοθεί από το Novasports Prime, ενώ θα υπάρξει και live ενημέρωση από το Newsit.gr.

Το σημερινό πρόγραμμα

21:00 Βιλερμπάν – Φενέρμπαχτσε (Novasports 5)

21:05 Μακάμπι – Βίρτους Μπολόνια (Novasports Start)

21:15 Ολυμπιακός – Αρμάνι Μιλάνο (Novasports Prime)

21:30 Παρτίζαν – Μπασκόνια (Novasports 6)

21:45 Ρεάλ Μαδρίτης – Ερυθρός Αστέρας (Novasports 4)