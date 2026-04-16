Αθλητικά

Ολυμπιακός – Αρμάνι Μιλάνο: Η ώρα του αγώνα της Euroleague και το κανάλια που θα τον μεταδώσει

Φινάλε στη regular season της Euroleague για τους Πειραιώτες
Ο Ολυμπιακός δίνει απόψε (16.04.2026) το τελευταίο ματς για την κανονική διάρκεια της φετινής Euroleague (38η αγωνιστική), υποδεχόμενος την Αρμάνι Μιλάνο στο ΣΕΦ.

Με ρεκόρ 25-12, ο Ολυμπιακός θέλει τη νίκη για να κατακτήσει την πρωτιά στη βαθμολογία, που θα του εξασφαλίσει τόσο το πλεονέκτημα έδρας στα playoffs της Euroleague, όσο και μια ανεβασμένη ψυχολογία ενόψει της συνέχειας. Από την άλλη πλευρά η Αρμάνι Μιλάνο δεν έχει κανένα ενδιαφέρον για την νίκη, αφού είναι αποκλεισμένη από τα playoffs.

Το Ολυμπιακός – Αρμάνι Μιλάνο θα κάνει τζάμπολ στις 21:15, θα μεταδοθεί από το Novasports Prime, ενώ θα υπάρξει και live ενημέρωση από το Newsit.gr.

Το σημερινό πρόγραμμα

21:00 Βιλερμπάν – Φενέρμπαχτσε (Novasports 5)

21:05 Μακάμπι – Βίρτους Μπολόνια (Novasports Start)

21:15 Ολυμπιακός – Αρμάνι Μιλάνο (Novasports Prime)

21:30 Παρτίζαν – Μπασκόνια (Novasports 6)

21:45 Ρεάλ Μαδρίτης – Ερυθρός Αστέρας (Novasports 4)

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo