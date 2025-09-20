Συμβαίνει τώρα:
Ολυμπιακός – Αρμάνι Μιλάνο: Η παρακάμερα από το φιλικό παιχνίδι της Κρήτης

Εικόνες από το παιχνίδι με την Αρμάνι Μιλάνο και την κερκίδα στα «Δύο Αοράκια»
Οι παίκτες του Ολυμπιακού στο φιλικό με την Αρμάνι στην Κρήτη (ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΡΑΠΑΝΗΣ
Οι παίκτες του Ολυμπιακού στο φιλικό με την Αρμάνι στην Κρήτη (ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΡΑΠΑΝΗΣ / EUROKINISSI)

Ο Ολυμπιακός επικράτησε με 76-71 της Αρμάνι Μιλάνο στην Κρήτη στο πλαίσιο του διεθνούς τουρνουά “Aegean Omiros College Crete IBT” και συνεχίζει την προετοιμασία του ενόψει της έναρξης της σεζόν.

Με τον Εβάν Φουρνιέ και τον Σάσα Βεζένκοφ να είναι ξανά πρωταγωνιστές, ο Ολυμπιακός πήρε τη νίκη στο πρώτο δυνατό φιλικό τεστ της Κρήτης και θα αντιμετωπίσει πλέον τον Ερυθρό Αστέρα του Γιάννη Σφαιρόπουλο στον τελικό του “Aegean Omiros College Crete IBT”.

Η παρακάμερα του τουρνουά κατέγραψε έτσι και όσα συνέβησαν στο περιθώριο του αγώνα, με τους παίκτες του Ολυμπιακού να γνωρίζουν την αποθέωση από τον κόσμο στην Κρήτη.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ολυμπιακός θα κάνει πρεμιέρα στη Euroleague στις 30 Σεπτεμβρίου με αντίπαλο την Μπασκόνια

