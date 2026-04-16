Ολυμπιακός – Αρμάνι Μιλάνο: Να εξασφαλίζει την πρωτιά στη regular season της Euroleague μέσα στο ΣΕΦ

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Αρμάνι Μιλάνο στο ΣΕΦ (21:15, 21:15 Novasports Prime, Newsit.gr) για την τελευταία αγωνιστική της κανονικής διάρκειας της Euroleague και με νίκη θα εξασφαλίσει την πρωτιά και το πλεονέκτημα έδρας, ενόψει playoffs.

Οι “ερυθρόλευκοι βρίσκονται στην πρώτη θέση της κατάταξης με ρεκόρ 25-12, ενώ οι Ιταλοί είναι βαθμολογικά αδιάφοροι, όντες στην 14η θέση με 17-20. Ο Ολυμπιακός μπορεί να εξασφαλίσει την πρωτιά στη regular season ακόμα και με ήττα στο ΣΕΦ, αρκεί χάσει η Βαλένθια από την Dubai BC την Παρασκευή (17.04.2026, 21:00). Σε περίπτωση ήττας των Πειραιωτών κι νίκης των Ισπανών, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα θα τερματίσει δεύτερη.

Ο Έλληνας κόουτς δεν υπολογίζει στους Μόρις και Τζόοουνς, με τον Φουρνιέ και τον Νιλικίνα -όμως- να είναι και πάλι διαθέσιμοι προσφέροντας λύσεις στην περιφέρεια. Την ίδια στιγμή, ο Ποέτα θα στερηθεί των υπηρεσιών των Γκούντουριτς και ΛεΝτέι. Έτοιμος να αγωνιστεί είναι ο Ντάνστον, έχοντας ξεπεράσει τον τραυματισμό του.

Με βάσει την τελευταία ενημέρωση από τον Ολυμπιακό, έχουν απομείνει λιγότερα από 300 εισιτήρια για να υπάρξει sold out.

Στο άλλο μεγάλο ματς της βραδιάς, η Ρεάλ Μαδρίτης θα υποδεχθεί στη “Movistar Arena” τον Ερυθρό Αστέρα. Στο 23-14 και την τρίτη θέση του βαθμολογικού πίνακα οι “μερένχες”, οι οποίοι -ανάλογα με τα αποτελέσματα της τελευταίας αγωνιστικής- μπορούν να τερματίσουν από 2οι μέχρι 6οι και να χάσουν το πλεονέκτημα έδρας.

Το σημερινό πρόγραμμα

21:00 Βιλερμπάν – Φενέρμπαχτσε (Novasports 5)

21:05 Μακάμπι – Βίρτους Μπολόνια (Novasports Start)

21:15 Ολυμπιακός – Αρμάνι Μιλάνο (Novasports Prime)

21:30 Παρτίζαν – Μπασκόνια (Novasports 6)

21:45 Ρεάλ Μαδρίτης – Ερυθρός Αστέρας (Novasports 4)

Τα ματς της Παρασκευής (17/04) για την 38η αγωνιστική

Ζάλγκιρις-Παρί (20:00)

Μονακό-Χάποελ Τελ Αβίβ (20:30)

Dubai BC-Βαλένθια (21:00)

Παναθηναϊκός-Αναντολού Εφές (21:15)

Μπαρτσελόνα-Μπάγερν Μονάχου (21:30)

Η βαθμολογία

1) Ολυμπιακός 25-12

2) Βαλένθια 24-13

3) Ρεάλ Μαδρίτης 23-14

4) Xάποελ Τελ-Αβίβ 23-14

5) Φενέρ 23-14

6) Ζαλγκίρις Κάουνας 22-15

7) Ερυθρός Αστέρας 21-16

8) Παναθηναϊκός 21-16

9) Μονακό 21-16

10) Μπαρτσελόνα 20-17

11) Ντουμπάι 19-18

12) Μακάμπι Τελ Αβίβ 18-19

13) Μπάγερν Μονάχου 17-20

14) Αρμάνι Μιλάνο 17-20

15) Παρί 15-22

16) Παρτιζάν 15-22

17) Μπασκόνια 13-24

18) Βίρτους Μπολόνια 13-24

19) Αναντολού Εφές 12-25

20) Βιλερμπάν 8-29