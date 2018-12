Ολυμπιακός: “Αρνήθηκε προσφορά των Σπερς ο Στρέλνιεκς”

Τον Γιάνις Στρέλνιεκς του Ολυμπιακού έβαλαν… στο μάτι οι Σπερς, σύμφωνα με Ιταλό δημοσιογράφο, ο οποίος υποστηρίζει ότι ο Λετονός γκαρντ απάντησε αρνητικά στην πρόταση των “σπιρουνιών” για να παραμείνει στους Πειραιώτες.

Ο Στρέλνιεκς είναι ένα από τα βασικά γρανάζια της μηχανής της ομάδας του Ντέιβιντ Μπλατ κι αυτό φάνηκε ιδιαίτερα στα παιχνίδια που απουσίαζε λόγω τραυματισμού, με τον Ολυμπιακό να γνωρίζει σερί ήττες στην Euroleague χωρίς τον Λετονό και με την επιστροφή του να παίρνει τη μία νίκη μετά την άλλη.

Hearing that a few weeks ago Janis Strelnieks got an offer from the San Antonio Spurs but he decided to remain with Olympiacos.

Strelnieks is averaging 4.8ppg in Greek League and 7.9ppg in EuroLeague this season

— Emiliano Carchia (@Carchia) December 5, 2018