ΑΕΚ: Απόφαση για δανεισμό του Χακίμ Σαχαμπό

Ο Χακίμ Σαχαμπό αποκτήθηκε από την ΑΕΚ τον Ιανουάριο του 2026 από τη Σταντάρ Λιέγης έναντι ποσού που άγγιξε τα δύο εκατομμύρια ευρώ και θεωρήθηκε μετεγγραφή – επένδυση για την Ένωση.

Ο 21χρονος μέσος από τη Ρουάντα πήρε ελάχιστα αγωνιστικά λεπτά στην ΑΕΚ -σε μόλις ένα ματς- με τους “κιτρινόμαυρους” να θεωρούν πως διαθέτει όλα τα απαραίτητα αγωνιστικά στοιχεία για να εξελιχθεί αλλά και πως χρειάζεται ακόμη δουλειά, κυρίως στο τακτικό κομμάτι.

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Στη φετινή προετοιμασία της ΑΕΚ, ο Σαχαμπό έχει αγωνιστεί μόλις 46 λεπτά στα τέσσερα φιλικά της Ένωσης, τα 45 από αυτά στο δεύτερο ημίχρονο του αγώνα με την Γκρίνιγκερ.

Στην ΑΕΚ πιστεύουν ότι μια σεζόν με σταθερό χρόνο συμμετοχής, θα βοηθήσει το νεαρό μέσο να κάνει το επόμενο βήμα στην εξέλιξή του κι έτσι έχει ληφθεί η απόφαση να παραχωρηθεί δανεικός.

Άλλωστε, η ενίσχυση της ΑΕΚ στη μεσαία γραμμή με την απόκτηση του Λόβρο Μάγερ, αλλά και η επικείμενη προσθήκη ακόμη ενός χαφ με διαφορετικά χαρακτηριστικά, περιορίζουν τον διαθέσιμο χώρο για τον Σαχαμπό στο ροτέισον της νέας σεζόν.

Ο ίδιος ο Σαχαμπό έχει ενημερωθεί για το πλάνο της ΑΕΚ και οι δύο πλευρές βρίσκονται σε αναζήτηση της καλύτερης δυνατής λύσης, για το δανεισμό του.