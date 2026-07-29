Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας περνάει ιατρικές εξετάσεις στην Ντόρτμουντ – Η αλλαγή στο look του

Έχοντας πει “αντίο” στην Γκενκ, ο Κωνσταντίνος Καρέτσας βρίσκεται πλέον στη Γερμανία, προκειμένου να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να ολοκληρώσει τη σπουδαία μετεγγραφή του στην Μπορούσια Ντόρτμουντ.

Ο 18χρονος διεθνής μεσοεπιθετικός ταξίδεψε στη Βεστφαλία, με την πρώτη του φωτογραφία από τη γερμανική πόλη να βλέπει το φως της δημοσιότητας. Ο νεαρός εξτρέμ εμφανίζεται κοντοκουρεμένος και έτοιμος να περάσει από ιατρικά και να υπογράψει το συμβόλαιό του στην Ντόρτμουντ.

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Σύμφωνα με όσα αποκαλύπτει η γερμανική “Bild”, η Ντόρτμουντ θα καταβάλει στην Γκενκ ένα ποσό ύψους 30 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ στη συμφωνία έχουν προβλεφθεί επιπλέον μπόνους που μπορούν να φτάσουν τα δύο εκατομμύρια.

Παράλληλα, τονίζεται πως η Γκενκ εξασφάλισε ποσοστό μεταπώλησης 10%. Ο Καρέτσας αναμένεται να υπογράψει πενταετές συμβόλαιο, με ισχύ έως το καλοκαίρι του 2031 και χωρίς ρήτρα αποδέσμευσης.

Borussia #Dortmund steht kurz vor einem Rekordtransfer. Konstantinos #Karetsas absolviert den #BVB-Medizincheck. Hier gibt es die exklusiven Bilder (RN+): https://t.co/u3v5tvAiHS — Ruhr Nachrichten BVB (@RNBVB) July 29, 2026

Οι ετήσιες απολαβές του Έλληνα διεθνή εξτρέμ υπολογίζονται στα 3,5 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που μπορεί θα αυξηθεί μέσω μπόνους συμμετοχών και επίτευξης στόχων.