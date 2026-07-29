Αθλητικά

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας περνάει ιατρικές εξετάσεις στην Ντόρτμουντ – Η αλλαγή στο look του

Λίγο πριν την ανακοίνωση του Έλληνα εξτρέμ η γερμανική ομάδα
(Credit Image: © Ulrik Pedersen
(Credit Image: © Ulrik Pedersen/Cal Sport Media) (Cal Sport Media via AP Images)
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Έχοντας πει “αντίο” στην Γκενκ, ο Κωνσταντίνος Καρέτσας βρίσκεται πλέον στη Γερμανία, προκειμένου να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να ολοκληρώσει τη σπουδαία μετεγγραφή του στην Μπορούσια Ντόρτμουντ.

Ο 18χρονος διεθνής μεσοεπιθετικός ταξίδεψε στη Βεστφαλία, με την πρώτη του φωτογραφία από τη γερμανική πόλη να βλέπει το φως της δημοσιότητας. Ο νεαρός εξτρέμ εμφανίζεται κοντοκουρεμένος και έτοιμος να περάσει από ιατρικά και να υπογράψει το συμβόλαιό του στην Ντόρτμουντ.

Σύμφωνα με όσα αποκαλύπτει η γερμανική “Bild”, η Ντόρτμουντ θα καταβάλει στην Γκενκ ένα ποσό ύψους 30 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ στη συμφωνία έχουν προβλεφθεί επιπλέον μπόνους που μπορούν να φτάσουν τα δύο εκατομμύρια.

Παράλληλα, τονίζεται πως η Γκενκ εξασφάλισε ποσοστό μεταπώλησης 10%. Ο Καρέτσας αναμένεται να υπογράψει πενταετές συμβόλαιο, με ισχύ έως το καλοκαίρι του 2031 και χωρίς ρήτρα αποδέσμευσης.

Οι ετήσιες απολαβές του Έλληνα διεθνή εξτρέμ υπολογίζονται στα 3,5 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που μπορεί θα αυξηθεί μέσω μπόνους συμμετοχών και επίτευξης στόχων.

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Αθλητικά
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