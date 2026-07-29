Παναθηναϊκός: «Σενάριο» με Γουίλιαμς-Γκος και κίνηση απόκτησης με διπλασιασμό συμβολαίου

Προσπάθεια για φέρει στην ομάδα τον Νάιτζελ Γουίλιαμς-Γκος εμφανίζεται να κάνει ο Παναθηναϊκός, προσφέροντας μάλιστα στον Αμερικανό γκαρντ ένα “χρυσό” συμβόλαιο.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει το “BasketNews”, ο Νάιτζελ Γουίλιαμς-Γκος βρίσκεται στο στόχαστρο του Παναθηναϊκού, με το “τριφύλλι” να δείχνει έτοιμο να του διπλασιάσει τον μισθό για να αποσπάσει το θετική του απάντηση.

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Ο Γκος θα λάμβανε το ποσό των 1,4 εκατομμύρια ευρώ ετησίως από τη νέα σεζόν στη Ζάλγκιρις Κάουνας, κάτι που σημαίνει πως ο Παναθηναϊκός του προσφέρει 2,8 εκατομμύρια ευρώ.

“Ο Παναθηναϊκός ανατρέπει τα καλοκαιρινά σχέδια της Ζαλγκίρις. Πηγές του BasketNews επιβεβαίωσαν δημοσιεύματα των ελληνικών μέσων ενημέρωσης ότι ο πλουσιότερος σύλλογος της Euroleague επιδιώκει τον Νάιτζελ Γουίλιαμς-Γκος”, αναφέρεται αρχικά στο ρεπορτάζ του ο Ντονάτας Ούρμπονας.

Panathinaikos has emerged as a serious suitor for Nigel Williams-Goss, putting significant pressure on Zalgiris, per sources.



More on BasketNewshttps://t.co/Zw3s7zWuoH — Donatas Urbonas (@Urbodo) July 29, 2026

“Οι συζητήσεις μεταξύ των μερών έχουν ήδη προχωρήσει. Ο 31χρονος Αμερικανός υπέγραψε συμβόλαιο 2+1 με τη Ζαλγκίρις το περασμένο καλοκαίρι, πράγμα που σημαίνει ότι η τρέχουσα συμφωνία του με τον λιθουανικό σύλλογο δεν περιλαμβάνει ρήτρα αποχώρησης αυτή την offseason. Ωστόσο, ο Παναθηναϊκός ασκεί σημαντική οικονομική πίεση στον σύλλογο του Κάουνας με μια επικερδή προσφορά”, τονίζεται στο άρθρο.