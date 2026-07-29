Ο Τζιάνι Ινφαντίνο δεν κάνει πίσω για το Μουντιάλ και απειλεί τις Ομοσπονδίες: «Ψηφίστε την πώληση, αλλιώς τα έσοδα θα είναι λιγότερα»

Νέο δημοσίευμα από τους Times και νέος “σεισμός” στο ποδόσφαιρο και στο Μουντιάλ, σχετικά με την πρόθεση του προέδρου της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, να πουλήσει ποσοστό των κορυφαίων διοργανώσεων της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας σε ιδιώτες επενδυτές (fund), μέσω της δημιουργίας μιας νέας εταιρείας.

Σύμφωνα με το πλάνο του Τζιάνι Ινφαντίνο, η εταιρεία αυτή θα πάρει τη διαχείριση των κορυφαίων διοργανώσεων της FIFA, δηλαδή του Μουντιάλ των ανδρών, του Παγκοσμίου Κυπέλλου Γυναικών και του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η FIFA θα διατηρήσει το πλειοψηφικό πακέτο, ενώ το 20%-30% θα πάει αρχικά σε ιδιώτες επενδυτές έναντι δισεκατομμυρίων δολαρίων.

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Ως βασικοί υποψήφιοι επενδυτές εμφανίστηκαν ο επιχειρηματίας Τζόσουα Κούσνερ, αδελφός του Τζάρεντ Κούσνερ, αλλά και η επενδυτική τράπεζα JPMorgan Chase.

Η προοπτική εισόδου ιδιωτικών κεφαλαίων προκάλεσε έντονες ανησυχίες στον χώρο του ποδοσφαίρου. Η προοπτική εμπορικής αξιοποίησης του Μουντιάλ έφερε την αντίδραση της UEFA, με την πλευρά του Αλεξάντερ Τσέφεριν να τονίζει πως το θέμα αγγίζει τα θεμέλια της διακυβέρνησης του αθλήματος.

Την ώρα λοιπόν που η UEFA έχει καλέσει τις ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες των ευρωπαϊκών χωρών -εντός της εβδομάδας- να συνεδριάσουν για να αποφασίσουν πώς θα διαχειριστούν την κατάσταση απειλώντας ακόμα και με μποϊκοτάζ, οι “Times” και ο Μάρτιν Ζίγκλερ φέρνουν νέες αναταράξεις στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο.

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NEW: Infantino tells countries to sign up to World Cup sell-off in 53 days for $40m each – or reject it and receive $10m. "Pure bribery" says one sources. https://t.co/TyG0j7kXH3 — Martyn Ziegler (@martynziegler) July 29, 2026

Οι Ομοσπονδίες φέρονται να έλαβαν επιστολή από τον ισχυρό άνδρα της FIFA, ζητώντας την απάντησή τους εντός… 53 ημερών και θέλοντας να γίνει αποδεκτό το πλάνο πώλησης του Παγκοσμίου Κυπέλλου σε fund προς εμπορική εκμετάλλευση, έτσι ώστε να προκύψουν και πολλά περισσότερα έσοδα για τις ομοσπονδίες.

Μάλιστα, από τις Ομοσπονδίες αντιμετωπίζεται αυτή η κίνηση ως ξεκάθαρη δωροδοκία! Η deadline-day ορίστηκε η 19η Σεπτεμβρίου, με την πώληση του ιστορικού ποδοσφαιρικού θεσμού να φτάνει στα 10 δισεκατομμύρια δολάρια!

Μάλιστα, τονίζεται πως θα μεταβιβαστεί σε επενδυτές με μπροστάρη τον Αμερικανό επιχειρηματία, Τζόσουα Κούσνερ, το 21% των δικαιωμάτων του Παγκοσμίου Κυπέλλου, δίχως κάποιος να γνωρίζει πώς ο Ινφαντίνο «έσπασε» σε κομμάτια τη διοργάνωση και με ποια δικαιοδοσία.

“Ψηφίστε θετικά, διαφορετικά τα έσοδα θα είναι πολύ λιγότερα…” είναι το μήνυμα που προσπαθεί να περάσει προς τις 211 ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες, προκαλώντας οργή και αντιδράσεις από καθεμιά από αυτές…