Η ΑΕΚ ολοκλήρωσε τη μετεγγραφική βόμβα με Λόβρο Μάγερ – Ανακοινώθηκε ο Κροάτης μέσος

Ο Λόβρο Μάγερ αποτελεί με κάθε επισημότητα ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ, σε μια από τις σημαντικότερες μετεγγραφικές κινήσεις του φετινού καλοκαιριού στη Super League και την πιο ακριβή στην ιστορία της Ένωσης.

Η συμφωνία ανάμεσα στην ΑΕΚ και τη Βόλφσμπουργκ για τη μετακίνηση του Λόβρο Μάγερ ανέρχεται στα 6.000.000 ευρώ και είναι η ακριβότερη αγορά στην ιστορία των “κιτρινόμαυρων”. Ο διεθνής Κροάτης χαφ υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 4 ετών (έως το 2030) και θα αμείβεται με 2.000.000 ευρώ ετησίως.

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Ο Λόβρο Μάγερ βρίσκεται ήδη στην Ολλανδία και ενσωματώθηκε στην προετοιμασία της ΑΕΚ.

Η ανακοίνωση:

“Η ΠΑΕ ΑΕΚ ανακοινώνει την απόκτηση του ποδοσφαιριστή Λόβρο Μάγερ (Lovro Majer) με μεταγραφή από τη γερμανική Βόλφσμπουργκ. Ο Κροάτης διεθνής μεσοεπιθετικός υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με την ομάδα μας έως το καλοκαίρι του 2030.

Ο Λόβρο Μάγερ γεννήθηκε στις 17 Ιανουαρίου 1998 στο Ζάγκρεμπ. Άρχισε την επαγγελματική ποδοσφαιρική καριέρα του από τη Λοκομοτίβα Ζάγκρεμπ το 2016 και δύο χρόνια αργότερα αποκτήθηκε από τη Ντιναμό Ζάγκρεμπ, με την οποία είχε συμμετοχή στην κατάκτηση των πρωταθλημάτων Κροατίας του 2019 και του 2020 και του νταμπλ του 2021.

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Το καλοκαίρι του 2021 ο Λόβρο Μάγερ αποκτήθηκε από τη Ρεν για 13 εκατομμύρια ευρώ και μαζί της συμμετείχε σε 79 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις, με συνολικά 9 γκολ και 16 ασίστ.

Επόμενο βήμα του ήταν η Βόλφσμπουργκ το 2023, με ένα ποσό της τάξης των 25 εκατομμυρίων ευρώ. Σε δύο σεζόν στη Γερμανία αγωνίστηκε σε 75 ματς σε όλες τις διοργανώσεις, με 10 γκολ και 11 ασίστ συνολικά.

Το νέο απόκτημα της ΑΕΚ είναι στέλεχος της Εθνικής Κροατίας από το 2019 και έχει αγωνιστεί σε 38 αγώνες, σημειώνοντας εννέα γκολ. Ήταν αυτός που διαμόρφωσε το τελικό 4-1 της Κροατίας επί του Καναδά στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022 στο Κατάρ, ενώ ήταν μεταξύ των παικτών που ευστόχησαν στη διαδικασία των πέναλτι, όταν η Κροατία απέκλεισε τη Βραζιλία στην ίδια διοργάνωση.

Λόβρο, καλώς ήρθες στην ΑΕΚ. Σου ευχόμαστε υγεία και κάθε επιτυχία με την Ομαδάρα Μας!”