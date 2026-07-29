Euroleague: Το πλήρες πρόγραμμα της σεζόν 2026/2027 και οι δέκα «διαβολοβδομάδες» της

Η Euroleague ανακοίνωσε το πρόγραμμα της νέας αγωνιστικής χρονιάς, με τη διοργάνωση να κάνει τζάμπολ στις 24 Σεπτεμβρίου. Ο κάτοχος του τροπαίου, Ολυμπιακός, ξεκινά τις υποχρεώσεις του στην Ισπανία κόντρα στην Μπασκόνια, ενώ ο Παναθηναϊκός θα φιλοξενήσει την Παρί στο T-Center.
Σε ένα από τα πιο ενδιαφέροντα παιχνίδια της πρεμιέρας της Euroleague, η Dubai BC φιλοξενεί τη Ρεάλ Μαδρίτης, ενώ εξαιρετικό ενδιαφέρον κρύβει και η μάχη μεταξύ Ερυθρού Αστέρα – Ζάλγκιρις Κάουνας, στο Βελιγράδι.
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Ο πρώτος ελληνικός “εμφύλιος” είναι προγραμματισμένος για την 16η αγωνιστική. Στις 11 Δεκεμβρίου ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί στο “T-Center” τον Ολυμπιακό, ενώ η ρεβάνς είναι προγραμματισμένη για τις 12 Φεβρουαρίου.
Η πρώτη από τις συνολικά δέκα “διαβολοβδομάδα” της νέας Euroleague ορίστηκε για το τέλος Σεπτεμβρίου. Συγκεκριμένα, 29 Σεπτεμβρίου και 2 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί η πρώτη διπλή αγωνιστική. Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας τις Ζαλγκίρις και Βίρτους, ενώ ο Παναθηναϊκός θα φιλοξενήσει τις Βιλερμπάν και Μακάμπι Τελ Αβίβ.
Οι «διαβολοβδομάδες» των ελληνικών ομάδων:
1η «διαβολοβδομάδα»: 29 Σεπτεμβρίου–2 Οκτωβρίου 2026
Ολυμπιακός
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Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου, 20:00 — Ζάλγκιρις – Ολυμπιακός
Πέμπτη 1 Οκτωβρίου, 21:30 — Βίρτους Μπολόνια – Ολυμπιακός
Παναθηναϊκός
Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, 21:15 — Παναθηναϊκός – Βιλερμπάν
Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, 21:15 — Παναθηναϊκός – Μακάμπι Τελ Αβίβ
2η «διαβολοβδομάδα»: 13–16 Οκτωβρίου 2026
Ολυμπιακός
Τρίτη 13 Οκτωβρίου, 22:00 — Βαλένθια – Ολυμπιακός
Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, 21:30 — Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός
Παναθηναϊκός
Τρίτη 13 Οκτωβρίου, 21:30 — Παρτίζαν – Παναθηναϊκός
Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, 21:15 — Παναθηναϊκός – Χάποελ Τελ Αβίβ
3η «διαβολοβδομάδα»: 27–30 Οκτωβρίου 2026
Ολυμπιακός
Τετάρτη 28 Οκτωβρίου, 20:30 — Ολυμπιακός – Μπάγερν Μονάχου
Παρασκευή 30 Οκτωβρίου, 21:15 — Ολυμπιακός – Αρμάνι Μιλάνο
Παναθηναϊκός
Τρίτη 27 Οκτωβρίου, 21:15 — Παναθηναϊκός – Αρμάνι Μιλάνο
Παρασκευή 30 Οκτωβρίου, 19:30 — Αναντολού Εφές – Παναθηναϊκός
4η «διαβολοβδομάδα»: 17–20 Νοεμβρίου 2026
Ολυμπιακός
Τρίτη 17 Νοεμβρίου, 21:05 — Μακάμπι Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός
Παρασκευή 20 Νοεμβρίου, 21:15 — Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης
Παναθηναϊκός
Τρίτη 17 Νοεμβρίου, 22:00 — Βίρτους Μπολόνια – Παναθηναϊκός
Πέμπτη 19 Νοεμβρίου, 20:00 — Ζάλγκιρις – Παναθηναϊκός
5η «διαβολοβδομάδα»: 15–18 Δεκεμβρίου 2026
Ολυμπιακός
Τρίτη 15 Δεκεμβρίου, 21:45 — Παρί – Ολυμπιακός
Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου, 21:30 — Ολυμπιακός – Παρτίζαν
Παναθηναϊκός
Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου, 21:15 — Παναθηναϊκός – Ερυθρός Αστέρας
Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου, 21:45 — Μπαρτσελόνα – Παναθηναϊκός
6η «διαβολοβδομάδα»: 12–15 Ιανουαρίου 2027
Ολυμπιακός
Τετάρτη 13 Ιανουαρίου, 21:15 — Ολυμπιακός – Μπασκόνια
Παρασκευή 15 Ιανουαρίου, 21:15 — Ολυμπιακός – Παρί
Παναθηναϊκός
Τρίτη 12 Ιανουαρίου, 21:15 — Παναθηναϊκός – Βίρτους Μπολόνια
Πέμπτη 14 Ιανουαρίου, 21:15 — Παναθηναϊκός – Μπάγερν Μονάχου
7η «διαβολοβδομάδα»: 2–5 Φεβρουαρίου 2027
Ολυμπιακός
Τετάρτη 3 Φεβρουαρίου, 20:00 — Χάποελ Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός
Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου, 21:15 — Ολυμπιακός – Μπάγερν Μονάχου
Παναθηναϊκός
Τρίτη 2 Φεβρουαρίου, 21:15 — Παναθηναϊκός – Ντουμπάι
Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου, 21:30 — Αρμάνι Μιλάνο – Παναθηναϊκός
8η «διαβολοβδομάδα»: 9–12 Μαρτίου 2027
Ολυμπιακός
Τετάρτη 10 Μαρτίου, 21:30 — Αρμάνι Μιλάνο – Ολυμπιακός
Παρασκευή 12 Μαρτίου, 21:15 — Ολυμπιακός – Μπεσίκτας
Παναθηναϊκός
Τρίτη 9 Μαρτίου, 21:30 — Μπασκόνια – Παναθηναϊκός
Πέμπτη 11 Μαρτίου, 21:45 — Παρί – Παναθηναϊκός
9η «διαβολοβδομάδα»: 23–26 Μαρτίου 2027
Ολυμπιακός
Τετάρτη 24 Μαρτίου, 21:15 — Ολυμπιακός – Μπαρτσελόνα
Παρασκευή 26 Μαρτίου, 21:15 — Ολυμπιακός – Βίρτους Μπολόνια
Παναθηναϊκός
Τρίτη 23 Μαρτίου, 19:30 — Αναντολού Εφές – Παναθηναϊκός
Πέμπτη 25 Μαρτίου, 21:15 — Παναθηναϊκός – Παρτίζαν
10η «διαβολοβδομάδα»: 6–9 Απριλίου 2027
Ολυμπιακός
Τρίτη 6 Απριλίου, 20:45 — Φενέρμπαχτσε – Ολυμπιακός
Παρασκευή 9 Απριλίου, 21:15 — Ολυμπιακός – Ζάλγκιρις
Παναθηναϊκός
Τρίτη 6 Απριλίου, 21:30 — Ερυθρός Αστέρας – Παναθηναϊκός
Πέμπτη 8 Απριλίου, 21:30 — Αρμάνι Μιλάνο – Παναθηναϊκός
Το πλήρες πρόγραμμα της νέας σεζόν
1η αγωνιστική (24-25/9/2026)
Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)-Ζάλγκιρις Κάουνας (Λιθουανία)
Ντουμπάι (ΗΑΕ)-Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)
Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)
Μπαρτσελόνα (Ισπανία)-Αναντολού Εφές (Τουρκία)
Μπασκόνια (Ισπανία)-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
Βιλερμπάν (Γαλλία)-Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-Παρί (Γαλλία)
Μπεσίκτας (Τουρκία)-Βαλένθια (Ισπανία)
Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)-Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)
Παρτιζάν (Σερβία)-Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)
2η αγωνιστική (29-30/9/2026)
Αναντολού Εφές (Τουρκία)-Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)
Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)-Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)
Ντουμπάι (ΗΑΕ)-Μπαρτσελόνα (Ισπανία)
Ζάλγκιρις Κάουνας (Λιθουανία)-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
Βαλένθια (Ισπανία)-Μπασκόνια (Ισπανία)
Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)-Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)
Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)-Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)
Παρί (Γαλλία)-Παρτιζάν (Σερβία)
Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Μπεσίκτας (Τουρκία)
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-Βιλερμπάν (Γαλλία)
3η αγωνιστική (1-2/10/2026)
Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)-Αναντολού Εφές (Τουρκία)
Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)
Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
Παρί (Γαλλία)-Ζάλγκιρις Κάουνας (Λιθουανία)
Μπεσίκτας (Τουρκία)-Μπαρτσελόνα (Ισπανία)
Βιλερμπάν (Γαλλία)-Βαλένθια (Ισπανία)
Μπασκόνια (Ισπανία)-Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)
Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)-Παρτιζάν (Σερβία)
Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)-Ντουμπάι (ΗΑΕ)
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)
4η αγωνιστική (7-9/10/2026)
Παρί (Γαλλία)-Βιλερμπάν (Γαλλία)
Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)
Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)-Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)
Βαλένθια (Ισπανία)-Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)
Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-Παρτιζάν (Σερβία)
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)
Ντουμπάι (ΗΑΕ)-Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)
Μπασκόνια (Ισπανία)-Μπεσίκτας (Τουρκία)
Μπαρτσελόνα (Ισπανία)-Ζάλγκιρις Κάουνας (Λιθουανία)
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-Αναντολού Εφές (Τουρκία)
5η αγωνιστική (13-14/10/2026)
Βιλερμπάν (Γαλλία)-Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)
Μπασκόνια (Ισπανία)-Ντουμπάι (ΗΑΕ)
Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)-Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)
Μπαρτσελόνα (Ισπανία)-Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)
Βαλένθια (Ισπανία)-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)-Ζάλγκιρις Κάουνας (Λιθουανία)
Παρτιζάν (Σερβία)-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Μπεσίκτας (Τουρκία)
Αναντολού Εφές (Τουρκία)-Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)
Παρί (Γαλλία)-Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)
6η αγωνιστική (15-16/10/2026)
Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)-Ντουμπάι (ΗΑΕ)
Βαλένθια (Ισπανία)-Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)
Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-Βιλερμπάν (Γαλλία)
Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)-Παρτιζάν (Σερβία)
Μπεσίκτας (Τουρκία)-Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)
Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)-Παρί (Γαλλία)
Ζάλγκιρις Κάουνας (Λιθουανία)-Αναντολού Εφές (Τουρκία)
Μπαρτσελόνα (Ισπανία)-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)-Μπασκόνια (Ισπανία)
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)
7η αγωνιστική (21-23/10/2026)
Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)
Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)
Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)-Μπαρτσελόνα (Ισπανία)
Αναντολού Εφές (Τουρκία)-Μπεσίκτας (Τουρκία)
Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)-Ντουμπάι (ΗΑΕ)
Παρτιζάν (Σερβία)-Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-Μπασκόνια (Ισπανία)
Ζάλγκιρις Κάουνας (Λιθουανία)-Βιλερμπάν (Γαλλία)
Παρί (Γαλλία)-Βαλένθια (Ισπανία)
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)
8η αγωνιστική (27-28/10/2026)
Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)-Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)
Ντουμπάι (ΗΑΕ)-Παρί (Γαλλία)
Μπασκόνια (Ισπανία)-Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)
Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)-Μπαρτσελόνα (Ισπανία)
Βαλένθια (Ισπανία)-Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)
Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Αναντολού Εφές (Τουρκία)
Βιλερμπάν (Γαλλία)-Παρτιζάν (Σερβία)
Μπεσίκτας (Τουρκία)-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)-Ζάλγκιρις Κάουνας (Λιθουανία)
9η αγωνιστική (29-30/10/2026)
Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)-Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)
Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Παρί (Γαλλία)
Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)
Ντουμπάι (ΗΑΕ)-Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)
Βιλερμπάν (Γαλλία)-Μπασκόνια (Ισπανία)
Ζάλγκιρις Κάουνας (Λιθουανία)-Παρτιζάν (Σερβία)
Μπαρτσελόνα (Ισπανία)-Βαλένθια (Ισπανία)
Αναντολού Εφές (Τουρκία)-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)-Μπεσίκτας (Τουρκία)
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)
10η αγωνιστική (4-6/11/2026)
Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)-Μπασκόνια (Ισπανία)
Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Μπαρτσελόνα (Ισπανία)
Βιλερμπάν (Γαλλία)-Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)
Αναντολού Εφές (Τουρκία)-Παρί (Γαλλία)
Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)-Βαλένθια (Ισπανία)
Μπεσίκτας (Τουρκία)-Ζάλγκιρις Κάουνας (Λιθουανία)
Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)-Ντουμπάι (ΗΑΕ)
Παρτιζάν (Σερβία)-Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)
11η αγωνιστική (11-13/11/2026)
Παρί (Γαλλία)-Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)
Παρτιζάν (Σερβία)-Μπασκόνια (Ισπανία)
Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)
Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)-Ζάλγκιρις Κάουνας (Λιθουανία)
Βαλένθια (Ισπανία)-Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)
Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-Ντουμπάι (ΗΑΕ)
Βιλερμπάν (Γαλλία)-Μπεσίκτας (Τουρκία)
Αναντολού Εφές (Τουρκία)-Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-Μπαρτσελόνα (Ισπανία)
12η αγωνιστική (17-18/11/2026)
Ντουμπάι (ΗΑΕ)-Αναντολού Εφές (Τουρκία)
Ζάλγκιρις Κάουνας (Λιθουανία)-Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)
Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
Μπασκόνια (Ισπανία)-Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)
Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)-Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)
Μπαρτσελόνα (Ισπανία)-Παρί (Γαλλία)
Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)-Βιλερμπάν (Γαλλία)
Παρτιζάν (Σερβία)-Βαλένθια (Ισπανία)
Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
Μπεσίκτας (Τουρκία)-Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)
13η αγωνιστική (19-20/11/2026)
Ζάλγκιρις Κάουνας (Λιθουανία)-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Ντουμπάι (ΗΑΕ)
Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)-Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)
Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)-Μπασκόνια (Ισπανία)
Βαλένθια (Ισπανία)-Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)
Παρί (Γαλλία)-Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)
Αναντολού Εφές (Τουρκία)-Βιλερμπάν (Γαλλία)
Μπαρτσελόνα (Ισπανία)-Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)
Παρτιζάν (Σερβία)-Μπεσίκτας (Τουρκία)
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)
14η αγωνιστική (24-25/11/2026)
Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)-Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)
Μπεσίκτας (Τουρκία)-Παρί (Γαλλία)
Μπαρτσελόνα (Ισπανία)-Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)
Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)-Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)
Βαλένθια (Ισπανία)-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
Βιλερμπάν (Γαλλία)-Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)
Ντουμπάι (ΗΑΕ)-Παρτιζάν (Σερβία)
Μπασκόνια (Ισπανία)-Αναντολού Εφές (Τουρκία)
Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-Ζάλγκιρις Κάουνας (Λιθουανία)
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)
15η αγωνιστική (3-4/12/2026)
Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)
Αναντολού Εφές (Τουρκία)-Βαλένθια (Ισπανία)
Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)-Παρί (Γαλλία)
Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)-Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)
Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-Μπαρτσελόνα (Ισπανία)
Μπεσίκτας (Τουρκία)-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
Ζάλγκιρις Κάουνας (Λιθουανία)-Ντουμπάι (ΗΑΕ)
Μπασκόνια (Ισπανία)-Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)
Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)-Παρτιζάν (Σερβία)
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-Βιλερμπάν (Γαλλία)
16η αγωνιστική (10-11/12/2026)
Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Βιλερμπάν (Γαλλία)
Ζάλγκιρις Κάουνας (Λιθουανία)-Μπασκόνια (Ισπανία)
Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)-Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)
Παρί (Γαλλία)-Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)
Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)-Αναντολού Εφές (Τουρκία)
Ντουμπάι (ΗΑΕ)-Μπεσίκτας (Τουρκία)
Βαλένθια (Ισπανία)-Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)
Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)-Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)
Παρτιζάν (Σερβία)-Μπαρτσελόνα (Ισπανία)
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
17η αγωνιστική (15-16/12/2026)
Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Ζάλγκιρις Κάουνας (Λιθουανία)
Βαλένθια (Ισπανία)-Ντουμπάι (ΗΑΕ)
Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)-Βιλερμπάν (Γαλλία)
Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)-Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)
Παρί (Γαλλία)-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)
Μπεσίκτας (Τουρκία)-Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)
Μπασκόνια (Ισπανία)-Μπαρτσελόνα (Ισπανία)
Παρτιζάν (Σερβία)-Αναντολού Εφές (Τουρκία)
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)
18η αγωνιστική (17-18/12/2026)
Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Ζάλγκιρις Κάουνας (Λιθουανία)
Βιλερμπάν (Γαλλία)-Ντουμπάι (ΗΑΕ)
Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)-Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)
Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-Βαλένθια (Ισπανία)
Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)-Μπεσίκτας (Τουρκία)
Αναντολού Εφές (Τουρκία)-Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)
Μπασκόνια (Ισπανία)-Παρί (Γαλλία)
Μπαρτσελόνα (Ισπανία)-Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)
Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-Παρτιζάν (Σερβία)
19η αγωνιστική (22-23/12/2026)
Μπεσίκτας (Τουρκία)-Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)
Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Παρτιζάν (Σερβία)
Βιλερμπάν (Γαλλία)-Μπαρτσελόνα (Ισπανία)
Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)-Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)
Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)-Μπασκόνια (Ισπανία)
Ντουμπάι (ΗΑΕ)-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
Ζάλγκιρις Κάουνας (Λιθουανία)-Βαλένθια (Ισπανία)
Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Αναντολού Εφές (Τουρκία)
Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)-Παρί (Γαλλία)
20ή αγωνιστική (29-30/12/2026)
Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)
Μπασκόνια (Ισπανία)-Βαλένθια (Ισπανία)
Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
Παρτιζάν (Σερβία)-Ζάλγκιρις Κάουνας (Λιθουανία)
Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-Ντουμπάι (ΗΑΕ)
Βιλερμπάν (Γαλλία)-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
Αναντολού Εφές (Τουρκία)-Μπαρτσελόνα (Ισπανία)
Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)-Μπεσίκτας (Τουρκία)
Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)-Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)
Παρί (Γαλλία)-Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)
21η αγωνιστική (6-8/1/2027)
Μπαρτσελόνα (Ισπανία)-Μπεσίκτας (Τουρκία)
Ζάλγκιρις Κάουνας (Λιθουανία)-Παρί (Γαλλία)
Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
Αναντολού Εφές (Τουρκία)-Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)
Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)-Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)
Βαλένθια (Ισπανία)-Παρτιζάν (Σερβία)
Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)-Βιλερμπάν (Γαλλία)
Ντουμπάι (ΗΑΕ)-Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)
Μπασκόνια (Ισπανία)-Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)
Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
22η αγωνιστική (12-13/1/2027)
Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)-Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)
Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Παρί (Γαλλία)
Βιλερμπάν (Γαλλία)-Ζάλγκιρις Κάουνας (Λιθουανία)
Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)
Μπαρτσελόνα (Ισπανία)-Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)
Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)-Αναντολού Εφές (Τουρκία)
Ντουμπάι (ΗΑΕ)-Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-Βαλένθια (Ισπανία)
Μπεσίκτας (Τουρκία)-Παρτιζάν (Σερβία)
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-Μπασκόνια (Ισπανία)
23η αγωνιστική (14-15/1/2027)
Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Βαλένθια (Ισπανία)
Ζάλγκιρις Κάουνας (Λιθουανία)-Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)
Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)-Βιλερμπάν (Γαλλία)
Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-Αναντολού Εφές (Τουρκία)
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)
Μπεσίκτας (Τουρκία)-Μπασκόνια (Ισπανία)
Ντουμπάι (ΗΑΕ)-Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)
Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)-Μπαρτσελόνα (Ισπανία)
Παρτιζάν (Σερβία)-Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-Παρί (Γαλλία)
24η αγωνιστική (21-22/1/2027)
Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)-Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)
Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)-Μπεσίκτας (Τουρκία)
Παρί (Γαλλία)-Μπασκόνια (Ισπανία)
Παρτιζάν (Σερβία)-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)
Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)-Μπαρτσελόνα (Ισπανία)
Ζάλγκιρις Κάουνας (Λιθουανία)-Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)
Αναντολού Εφές (Τουρκία)-Ντουμπάι (ΗΑΕ)
Βαλένθια (Ισπανία)-Βιλερμπάν (Γαλλία)
25η αγωνιστική (28-29/1/2027)
Μπεσίκτας (Τουρκία)-Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)
Μπασκόνια (Ισπανία)-Ζάλγκιρις Κάουνας (Λιθουανία)
Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)-Βαλένθια (Ισπανία)
Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)-Παρί (Γαλλία)
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)
Βιλερμπάν (Γαλλία)-Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)
Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)-Παρτιζάν (Σερβία)
Μπαρτσελόνα (Ισπανία)-Ντουμπάι (ΗΑΕ)
Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)-Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-Αναντολού Εφές (Τουρκία)
26η αγωνιστική (2-3/2/2027)
Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)
Αναντολού Εφές (Τουρκία)-Ζάλγκιρις Κάουνας (Λιθουανία)
Μπασκόνια (Ισπανία)-Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)
Παρί (Γαλλία)-Μπεσίκτας (Τουρκία)
Παρτιζάν (Σερβία)-Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-Ντουμπάι (ΗΑΕ)
Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
Μπαρτσελόνα (Ισπανία)-Βιλερμπάν (Γαλλία)
Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)-Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)
Βαλένθια (Ισπανία)-Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)
27η αγωνιστική (4-5/2/2027)
Ντουμπάι (ΗΑΕ)-Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)
Ζάλγκιρις Κάουνας (Λιθουανία)-Μπεσίκτας (Τουρκία)
Αναντολού Εφές (Τουρκία)-Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)
Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-Παρί (Γαλλία)
Βιλερμπάν (Γαλλία)-Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)
Μπασκόνια (Ισπανία)-Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)
Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
Βαλένθια (Ισπανία)-Μπαρτσελόνα (Ισπανία)
Παρτιζάν (Σερβία)-Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)
28η αγωνιστική (10-12/2/2027)
Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Μπασκόνια (Ισπανία)
Βιλερμπάν (Γαλλία)-Αναντολού Εφές (Τουρκία)
Μπεσίκτας (Τουρκία)-Ντουμπάι (ΗΑΕ)
Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)-Παρτιζάν (Σερβία)
Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Μπαρτσελόνα (Ισπανία)
Βαλένθια (Ισπανία)-Παρί (Γαλλία)
Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)-Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)
Ζάλγκιρις Κάουνας (Λιθουανία)-Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)
Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)-Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
29η αγωνιστική (4-5/3/2027)
Μπασκόνια (Ισπανία)-Παρτιζάν (Σερβία)
Βαλένθια (Ισπανία)-Ζάλγκιρις Κάουνας (Λιθουανία)
Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)-Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)
Παρί (Γαλλία)-Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-Μπεσίκτας (Τουρκία)
Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)-Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)
Ντουμπάι (ΗΑΕ)-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)-Αναντολού Εφές (Τουρκία)
Μπαρτσελόνα (Ισπανία)-Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)
Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)-Βιλερμπάν (Γαλλία)
30ή αγωνιστική (9-10/3/2027)
Μπεσίκτας (Τουρκία)-Βιλερμπάν (Γαλλία)
Ζάλγκιρις Κάουνας (Λιθουανία)-Μπαρτσελόνα (Ισπανία)
Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)
Μπασκόνια (Ισπανία)-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)-Αναντολού Εφές (Τουρκία)
Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)-Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)
Παρτιζάν (Σερβία)-Παρί (Γαλλία)
Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)
Ντουμπάι (ΗΑΕ)-Βαλένθια (Ισπανία)
Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
31η αγωνιστική (11-12/3/2027)
Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Βιλερμπάν (Γαλλία)
Αναντολού Εφές (Τουρκία)-Παρτιζάν (Σερβία)
Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)-Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)
Παρί (Γαλλία)-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ελλάδα)
Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)
Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)-Ντουμπάι (ΗΑΕ)
Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία)-Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)
Μπαρτσελόνα (Ισπανία)-Μπασκόνια (Ισπανία)
Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)-Βαλένθια (Ισπανία)
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Ελλάδα)-Μπεσίκτας (Τουρκία)
32η αγωνιστική (18-19/3/2027)
Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Βαλένθια (Ισπανία)
Παρτιζάν (Σερβία)-Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)
Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)-Παρί (Γαλλία)
Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-Μπασκόνια (Ισπανία)
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ελλάδα)-Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία)
Μπεσίκτας (Τουρκία)-Αναντολού Εφές (Τουρκία)
Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Ελλάδα)
Ντουμπάι (ΗΑΕ)-Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)
Βιλερμπάν (Γαλλία)-Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)
Μπαρτσελόνα (Ισπανία)-Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)
33η αγωνιστική (23-24/3/2027)
Ντουμπάι (ΗΑΕ)-Μπασκόνια (Ισπανία)
Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)
Βιλερμπάν (Γαλλία)-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ελλάδα)
Αναντολού Εφές (Τουρκία)-Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)
Παρί (Γαλλία)-Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)
Παρτιζάν (Σερβία)-Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)
Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία)-Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)
Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)-Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)
Βαλένθια (Ισπανία)-Μπεσίκτας (Τουρκία)
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Ελλάδα)-Μπαρτσελόνα (Ισπανία)
34η αγωνιστική (25-26/3/2027)
Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Ντουμπάι (ΗΑΕ)
Βιλερμπάν (Γαλλία)-Παρί (Γαλλία)
Αναντολού Εφές (Τουρκία)-Μπασκόνια (Ισπανία)
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ελλάδα)-Παρτιζάν (Σερβία)
Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)-Βαλένθια (Ισπανία)
Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)-Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)
Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)-Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία)
Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)-Μπαρτσελόνα (Ισπανία)
Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-Μπεσίκτας (Τουρκία)
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Ελλάδα)-Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)
35η αγωνιστική (31/3-1/4/2027)
Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία)-Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)
Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)-Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)
Αναντολού Εφές (Τουρκία)-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Ελλάδα)
Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)
Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)-Μπεσίκτας (Τουρκία)
Βαλένθια (Ισπανία)-Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)
Παρί (Γαλλία)-Ντουμπάι (ΗΑΕ)
Μπασκόνια (Ισπανία)-Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)
Μπαρτσελόνα (Ισπανία)-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ελλάδα)
Παρτιζάν (Σερβία)-Βιλερμπάν (Γαλλία)
36η αγωνιστική (6-7/4/2027)
Μπεσίκτας (Τουρκία)-Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)
Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ελλάδα)
Μπασκόνια (Ισπανία)-Βιλερμπάν (Γαλλία)
Μπαρτσελόνα (Ισπανία)-Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)
Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)-Βαλένθια (Ισπανία)
Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Ελλάδα)
Παρί (Γαλλία)-Αναντολού Εφές (Τουρκία)
Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)
Ντουμπάι (ΗΑΕ)-Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία)
Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Παρτιζάν (Σερβία)
37η αγωνιστική (8-9/4/2027)
Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)
Βιλερμπάν (Γαλλία)-Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)
Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)-Μπασκόνια (Ισπανία)
Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)-Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)
Βαλένθια (Ισπανία)-Αναντολού Εφές (Τουρκία)
Παρί (Γαλλία)-Μπαρτσελόνα (Ισπανία)
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ελλάδα)-Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)
Μπεσίκτας (Τουρκία)-Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)
Παρτιζάν (Σερβία)-Ντουμπάι (ΗΑΕ)
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Ελλάδα)-Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία)
38η αγωνιστική (15-16/4/2027)
Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία)-Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)
Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)-Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)
Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Μπασκόνια (Ισπανία)
Αναντολού Εφές (Τουρκία)-Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)
Παρί (Γαλλία)-Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ελλάδα)-Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)
Μπεσίκτας (Τουρκία)-Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)
Ντουμπάι (ΗΑΕ)-Βιλερμπάν (Γαλλία)
Μπαρτσελόνα (Ισπανία)-Παρτιζάν (Σερβία)
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Ελλάδα)-Βαλένθια (Ισπανία)