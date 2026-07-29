Euroleague: Το πλήρες πρόγραμμα της σεζόν 2026/2027 και οι δέκα «διαβολοβδομάδες» της

Η Euroleague ανακοίνωσε το πρόγραμμα της νέας αγωνιστικής χρονιάς, με τη διοργάνωση να κάνει τζάμπολ στις 24 Σεπτεμβρίου. Ο κάτοχος του τροπαίου, Ολυμπιακός, ξεκινά τις υποχρεώσεις του στην Ισπανία κόντρα στην Μπασκόνια, ενώ ο Παναθηναϊκός θα φιλοξενήσει την Παρί στο T-Center.

Σε ένα από τα πιο ενδιαφέροντα παιχνίδια της πρεμιέρας της Euroleague, η Dubai BC φιλοξενεί τη Ρεάλ Μαδρίτης, ενώ εξαιρετικό ενδιαφέρον κρύβει και η μάχη μεταξύ Ερυθρού Αστέρα – Ζάλγκιρις Κάουνας, στο Βελιγράδι.

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Ο πρώτος ελληνικός “εμφύλιος” είναι προγραμματισμένος για την 16η αγωνιστική. Στις 11 Δεκεμβρίου ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί στο “T-Center” τον Ολυμπιακό, ενώ η ρεβάνς είναι προγραμματισμένη για τις 12 Φεβρουαρίου.

Η πρώτη από τις συνολικά δέκα “διαβολοβδομάδα” της νέας Euroleague ορίστηκε για το τέλος Σεπτεμβρίου. Συγκεκριμένα, 29 Σεπτεμβρίου και 2 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί η πρώτη διπλή αγωνιστική. Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας τις Ζαλγκίρις και Βίρτους, ενώ ο Παναθηναϊκός θα φιλοξενήσει τις Βιλερμπάν και Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Οι «διαβολοβδομάδες» των ελληνικών ομάδων:

1η «διαβολοβδομάδα»: 29 Σεπτεμβρίου–2 Οκτωβρίου 2026

Ολυμπιακός

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Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου, 20:00 — Ζάλγκιρις – Ολυμπιακός

Πέμπτη 1 Οκτωβρίου, 21:30 — Βίρτους Μπολόνια – Ολυμπιακός

Παναθηναϊκός

Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, 21:15 — Παναθηναϊκός – Βιλερμπάν

Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, 21:15 — Παναθηναϊκός – Μακάμπι Τελ Αβίβ

2η «διαβολοβδομάδα»: 13–16 Οκτωβρίου 2026

Ολυμπιακός

Τρίτη 13 Οκτωβρίου, 22:00 — Βαλένθια – Ολυμπιακός

Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, 21:30 — Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός

Παναθηναϊκός

Τρίτη 13 Οκτωβρίου, 21:30 — Παρτίζαν – Παναθηναϊκός

Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, 21:15 — Παναθηναϊκός – Χάποελ Τελ Αβίβ

3η «διαβολοβδομάδα»: 27–30 Οκτωβρίου 2026

Ολυμπιακός

Τετάρτη 28 Οκτωβρίου, 20:30 — Ολυμπιακός – Μπάγερν Μονάχου

Παρασκευή 30 Οκτωβρίου, 21:15 — Ολυμπιακός – Αρμάνι Μιλάνο

Παναθηναϊκός

Τρίτη 27 Οκτωβρίου, 21:15 — Παναθηναϊκός – Αρμάνι Μιλάνο

Παρασκευή 30 Οκτωβρίου, 19:30 — Αναντολού Εφές – Παναθηναϊκός

4η «διαβολοβδομάδα»: 17–20 Νοεμβρίου 2026

Ολυμπιακός

Τρίτη 17 Νοεμβρίου, 21:05 — Μακάμπι Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός

Παρασκευή 20 Νοεμβρίου, 21:15 — Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης

Παναθηναϊκός

Τρίτη 17 Νοεμβρίου, 22:00 — Βίρτους Μπολόνια – Παναθηναϊκός

Πέμπτη 19 Νοεμβρίου, 20:00 — Ζάλγκιρις – Παναθηναϊκός

5η «διαβολοβδομάδα»: 15–18 Δεκεμβρίου 2026

Ολυμπιακός

Τρίτη 15 Δεκεμβρίου, 21:45 — Παρί – Ολυμπιακός

Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου, 21:30 — Ολυμπιακός – Παρτίζαν

Παναθηναϊκός

Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου, 21:15 — Παναθηναϊκός – Ερυθρός Αστέρας

Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου, 21:45 — Μπαρτσελόνα – Παναθηναϊκός

6η «διαβολοβδομάδα»: 12–15 Ιανουαρίου 2027

Ολυμπιακός

Τετάρτη 13 Ιανουαρίου, 21:15 — Ολυμπιακός – Μπασκόνια

Παρασκευή 15 Ιανουαρίου, 21:15 — Ολυμπιακός – Παρί

Παναθηναϊκός

Τρίτη 12 Ιανουαρίου, 21:15 — Παναθηναϊκός – Βίρτους Μπολόνια

Πέμπτη 14 Ιανουαρίου, 21:15 — Παναθηναϊκός – Μπάγερν Μονάχου

7η «διαβολοβδομάδα»: 2–5 Φεβρουαρίου 2027

Ολυμπιακός

Τετάρτη 3 Φεβρουαρίου, 20:00 — Χάποελ Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός

Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου, 21:15 — Ολυμπιακός – Μπάγερν Μονάχου

Παναθηναϊκός

Τρίτη 2 Φεβρουαρίου, 21:15 — Παναθηναϊκός – Ντουμπάι

Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου, 21:30 — Αρμάνι Μιλάνο – Παναθηναϊκός

8η «διαβολοβδομάδα»: 9–12 Μαρτίου 2027

Ολυμπιακός

Τετάρτη 10 Μαρτίου, 21:30 — Αρμάνι Μιλάνο – Ολυμπιακός

Παρασκευή 12 Μαρτίου, 21:15 — Ολυμπιακός – Μπεσίκτας

Παναθηναϊκός

Τρίτη 9 Μαρτίου, 21:30 — Μπασκόνια – Παναθηναϊκός

Πέμπτη 11 Μαρτίου, 21:45 — Παρί – Παναθηναϊκός

9η «διαβολοβδομάδα»: 23–26 Μαρτίου 2027

Ολυμπιακός

Τετάρτη 24 Μαρτίου, 21:15 — Ολυμπιακός – Μπαρτσελόνα

Παρασκευή 26 Μαρτίου, 21:15 — Ολυμπιακός – Βίρτους Μπολόνια

Παναθηναϊκός

Τρίτη 23 Μαρτίου, 19:30 — Αναντολού Εφές – Παναθηναϊκός

Πέμπτη 25 Μαρτίου, 21:15 — Παναθηναϊκός – Παρτίζαν

10η «διαβολοβδομάδα»: 6–9 Απριλίου 2027

Ολυμπιακός

Τρίτη 6 Απριλίου, 20:45 — Φενέρμπαχτσε – Ολυμπιακός

Παρασκευή 9 Απριλίου, 21:15 — Ολυμπιακός – Ζάλγκιρις

Παναθηναϊκός

Τρίτη 6 Απριλίου, 21:30 — Ερυθρός Αστέρας – Παναθηναϊκός

Πέμπτη 8 Απριλίου, 21:30 — Αρμάνι Μιλάνο – Παναθηναϊκός

Το πλήρες πρόγραμμα της νέας σεζόν

1η αγωνιστική (24-25/9/2026)

Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)-Ζάλγκιρις Κάουνας (Λιθουανία)

Ντουμπάι (ΗΑΕ)-Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)

Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)

Μπαρτσελόνα (Ισπανία)-Αναντολού Εφές (Τουρκία)

Μπασκόνια (Ισπανία)-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

Βιλερμπάν (Γαλλία)-Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-Παρί (Γαλλία)

Μπεσίκτας (Τουρκία)-Βαλένθια (Ισπανία)

Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)-Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)

Παρτιζάν (Σερβία)-Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)

2η αγωνιστική (29-30/9/2026)

Αναντολού Εφές (Τουρκία)-Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)

Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)-Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)

Ντουμπάι (ΗΑΕ)-Μπαρτσελόνα (Ισπανία)

Ζάλγκιρις Κάουνας (Λιθουανία)-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

Βαλένθια (Ισπανία)-Μπασκόνια (Ισπανία)

Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)-Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)

Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)-Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)

Παρί (Γαλλία)-Παρτιζάν (Σερβία)

Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Μπεσίκτας (Τουρκία)

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-Βιλερμπάν (Γαλλία)

3η αγωνιστική (1-2/10/2026)

Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)-Αναντολού Εφές (Τουρκία)

Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)

Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

Παρί (Γαλλία)-Ζάλγκιρις Κάουνας (Λιθουανία)

Μπεσίκτας (Τουρκία)-Μπαρτσελόνα (Ισπανία)

Βιλερμπάν (Γαλλία)-Βαλένθια (Ισπανία)

Μπασκόνια (Ισπανία)-Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)

Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)-Παρτιζάν (Σερβία)

Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)-Ντουμπάι (ΗΑΕ)

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)

4η αγωνιστική (7-9/10/2026)

Παρί (Γαλλία)-Βιλερμπάν (Γαλλία)

Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)

Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)-Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)

Βαλένθια (Ισπανία)-Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-Παρτιζάν (Σερβία)

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)

Ντουμπάι (ΗΑΕ)-Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)

Μπασκόνια (Ισπανία)-Μπεσίκτας (Τουρκία)

Μπαρτσελόνα (Ισπανία)-Ζάλγκιρις Κάουνας (Λιθουανία)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-Αναντολού Εφές (Τουρκία)

5η αγωνιστική (13-14/10/2026)

Βιλερμπάν (Γαλλία)-Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)

Μπασκόνια (Ισπανία)-Ντουμπάι (ΗΑΕ)

Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)-Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)

Μπαρτσελόνα (Ισπανία)-Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)

Βαλένθια (Ισπανία)-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)-Ζάλγκιρις Κάουνας (Λιθουανία)

Παρτιζάν (Σερβία)-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Μπεσίκτας (Τουρκία)

Αναντολού Εφές (Τουρκία)-Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)

Παρί (Γαλλία)-Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)

6η αγωνιστική (15-16/10/2026)

Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)-Ντουμπάι (ΗΑΕ)

Βαλένθια (Ισπανία)-Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-Βιλερμπάν (Γαλλία)

Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)-Παρτιζάν (Σερβία)

Μπεσίκτας (Τουρκία)-Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)

Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)-Παρί (Γαλλία)

Ζάλγκιρις Κάουνας (Λιθουανία)-Αναντολού Εφές (Τουρκία)

Μπαρτσελόνα (Ισπανία)-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)-Μπασκόνια (Ισπανία)

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)

7η αγωνιστική (21-23/10/2026)

Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)

Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)

Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)-Μπαρτσελόνα (Ισπανία)

Αναντολού Εφές (Τουρκία)-Μπεσίκτας (Τουρκία)

Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)-Ντουμπάι (ΗΑΕ)

Παρτιζάν (Σερβία)-Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-Μπασκόνια (Ισπανία)

Ζάλγκιρις Κάουνας (Λιθουανία)-Βιλερμπάν (Γαλλία)

Παρί (Γαλλία)-Βαλένθια (Ισπανία)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)

8η αγωνιστική (27-28/10/2026)

Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)-Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)

Ντουμπάι (ΗΑΕ)-Παρί (Γαλλία)

Μπασκόνια (Ισπανία)-Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)

Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)-Μπαρτσελόνα (Ισπανία)

Βαλένθια (Ισπανία)-Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)

Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Αναντολού Εφές (Τουρκία)

Βιλερμπάν (Γαλλία)-Παρτιζάν (Σερβία)

Μπεσίκτας (Τουρκία)-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)-Ζάλγκιρις Κάουνας (Λιθουανία)

9η αγωνιστική (29-30/10/2026)

Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)-Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)

Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Παρί (Γαλλία)

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)

Ντουμπάι (ΗΑΕ)-Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)

Βιλερμπάν (Γαλλία)-Μπασκόνια (Ισπανία)

Ζάλγκιρις Κάουνας (Λιθουανία)-Παρτιζάν (Σερβία)

Μπαρτσελόνα (Ισπανία)-Βαλένθια (Ισπανία)

Αναντολού Εφές (Τουρκία)-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)-Μπεσίκτας (Τουρκία)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)

10η αγωνιστική (4-6/11/2026)

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)-Μπασκόνια (Ισπανία)

Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Μπαρτσελόνα (Ισπανία)

Βιλερμπάν (Γαλλία)-Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)

Αναντολού Εφές (Τουρκία)-Παρί (Γαλλία)

Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)-Βαλένθια (Ισπανία)

Μπεσίκτας (Τουρκία)-Ζάλγκιρις Κάουνας (Λιθουανία)

Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)-Ντουμπάι (ΗΑΕ)

Παρτιζάν (Σερβία)-Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)

11η αγωνιστική (11-13/11/2026)

Παρί (Γαλλία)-Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)

Παρτιζάν (Σερβία)-Μπασκόνια (Ισπανία)

Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)

Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)-Ζάλγκιρις Κάουνας (Λιθουανία)

Βαλένθια (Ισπανία)-Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-Ντουμπάι (ΗΑΕ)

Βιλερμπάν (Γαλλία)-Μπεσίκτας (Τουρκία)

Αναντολού Εφές (Τουρκία)-Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-Μπαρτσελόνα (Ισπανία)

12η αγωνιστική (17-18/11/2026)

Ντουμπάι (ΗΑΕ)-Αναντολού Εφές (Τουρκία)

Ζάλγκιρις Κάουνας (Λιθουανία)-Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)

Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

Μπασκόνια (Ισπανία)-Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)

Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)-Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)

Μπαρτσελόνα (Ισπανία)-Παρί (Γαλλία)

Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)-Βιλερμπάν (Γαλλία)

Παρτιζάν (Σερβία)-Βαλένθια (Ισπανία)

Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

Μπεσίκτας (Τουρκία)-Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)

13η αγωνιστική (19-20/11/2026)

Ζάλγκιρις Κάουνας (Λιθουανία)-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Ντουμπάι (ΗΑΕ)

Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)-Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)

Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)-Μπασκόνια (Ισπανία)

Βαλένθια (Ισπανία)-Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)

Παρί (Γαλλία)-Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)

Αναντολού Εφές (Τουρκία)-Βιλερμπάν (Γαλλία)

Μπαρτσελόνα (Ισπανία)-Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)

Παρτιζάν (Σερβία)-Μπεσίκτας (Τουρκία)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)

14η αγωνιστική (24-25/11/2026)

Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)-Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)

Μπεσίκτας (Τουρκία)-Παρί (Γαλλία)

Μπαρτσελόνα (Ισπανία)-Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)

Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)-Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)

Βαλένθια (Ισπανία)-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

Βιλερμπάν (Γαλλία)-Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)

Ντουμπάι (ΗΑΕ)-Παρτιζάν (Σερβία)

Μπασκόνια (Ισπανία)-Αναντολού Εφές (Τουρκία)

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-Ζάλγκιρις Κάουνας (Λιθουανία)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)

15η αγωνιστική (3-4/12/2026)

Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)

Αναντολού Εφές (Τουρκία)-Βαλένθια (Ισπανία)

Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)-Παρί (Γαλλία)

Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)-Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-Μπαρτσελόνα (Ισπανία)

Μπεσίκτας (Τουρκία)-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

Ζάλγκιρις Κάουνας (Λιθουανία)-Ντουμπάι (ΗΑΕ)

Μπασκόνια (Ισπανία)-Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)

Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)-Παρτιζάν (Σερβία)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-Βιλερμπάν (Γαλλία)

16η αγωνιστική (10-11/12/2026)

Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Βιλερμπάν (Γαλλία)

Ζάλγκιρις Κάουνας (Λιθουανία)-Μπασκόνια (Ισπανία)

Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)-Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)

Παρί (Γαλλία)-Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)

Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)-Αναντολού Εφές (Τουρκία)

Ντουμπάι (ΗΑΕ)-Μπεσίκτας (Τουρκία)

Βαλένθια (Ισπανία)-Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)

Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)-Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)

Παρτιζάν (Σερβία)-Μπαρτσελόνα (Ισπανία)

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

17η αγωνιστική (15-16/12/2026)

Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Ζάλγκιρις Κάουνας (Λιθουανία)

Βαλένθια (Ισπανία)-Ντουμπάι (ΗΑΕ)

Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)-Βιλερμπάν (Γαλλία)

Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)-Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)

Παρί (Γαλλία)-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)

Μπεσίκτας (Τουρκία)-Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)

Μπασκόνια (Ισπανία)-Μπαρτσελόνα (Ισπανία)

Παρτιζάν (Σερβία)-Αναντολού Εφές (Τουρκία)

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)

18η αγωνιστική (17-18/12/2026)

Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Ζάλγκιρις Κάουνας (Λιθουανία)

Βιλερμπάν (Γαλλία)-Ντουμπάι (ΗΑΕ)

Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)-Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-Βαλένθια (Ισπανία)

Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)-Μπεσίκτας (Τουρκία)

Αναντολού Εφές (Τουρκία)-Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)

Μπασκόνια (Ισπανία)-Παρί (Γαλλία)

Μπαρτσελόνα (Ισπανία)-Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)

Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-Παρτιζάν (Σερβία)

19η αγωνιστική (22-23/12/2026)

Μπεσίκτας (Τουρκία)-Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)

Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Παρτιζάν (Σερβία)

Βιλερμπάν (Γαλλία)-Μπαρτσελόνα (Ισπανία)

Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)-Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)

Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)-Μπασκόνια (Ισπανία)

Ντουμπάι (ΗΑΕ)-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

Ζάλγκιρις Κάουνας (Λιθουανία)-Βαλένθια (Ισπανία)

Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Αναντολού Εφές (Τουρκία)

Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)-Παρί (Γαλλία)

20ή αγωνιστική (29-30/12/2026)

Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)

Μπασκόνια (Ισπανία)-Βαλένθια (Ισπανία)

Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

Παρτιζάν (Σερβία)-Ζάλγκιρις Κάουνας (Λιθουανία)

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-Ντουμπάι (ΗΑΕ)

Βιλερμπάν (Γαλλία)-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

Αναντολού Εφές (Τουρκία)-Μπαρτσελόνα (Ισπανία)

Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)-Μπεσίκτας (Τουρκία)

Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)-Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)

Παρί (Γαλλία)-Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)

21η αγωνιστική (6-8/1/2027)

Μπαρτσελόνα (Ισπανία)-Μπεσίκτας (Τουρκία)

Ζάλγκιρις Κάουνας (Λιθουανία)-Παρί (Γαλλία)

Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

Αναντολού Εφές (Τουρκία)-Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)

Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)-Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)

Βαλένθια (Ισπανία)-Παρτιζάν (Σερβία)

Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)-Βιλερμπάν (Γαλλία)

Ντουμπάι (ΗΑΕ)-Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)

Μπασκόνια (Ισπανία)-Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

22η αγωνιστική (12-13/1/2027)

Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)-Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)

Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Παρί (Γαλλία)

Βιλερμπάν (Γαλλία)-Ζάλγκιρις Κάουνας (Λιθουανία)

Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)

Μπαρτσελόνα (Ισπανία)-Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)

Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)-Αναντολού Εφές (Τουρκία)

Ντουμπάι (ΗΑΕ)-Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-Βαλένθια (Ισπανία)

Μπεσίκτας (Τουρκία)-Παρτιζάν (Σερβία)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-Μπασκόνια (Ισπανία)

23η αγωνιστική (14-15/1/2027)

Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Βαλένθια (Ισπανία)

Ζάλγκιρις Κάουνας (Λιθουανία)-Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)

Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)-Βιλερμπάν (Γαλλία)

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-Αναντολού Εφές (Τουρκία)

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)

Μπεσίκτας (Τουρκία)-Μπασκόνια (Ισπανία)

Ντουμπάι (ΗΑΕ)-Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)

Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)-Μπαρτσελόνα (Ισπανία)

Παρτιζάν (Σερβία)-Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-Παρί (Γαλλία)

24η αγωνιστική (21-22/1/2027)

Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)-Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)

Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)-Μπεσίκτας (Τουρκία)

Παρί (Γαλλία)-Μπασκόνια (Ισπανία)

Παρτιζάν (Σερβία)-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)

Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)-Μπαρτσελόνα (Ισπανία)

Ζάλγκιρις Κάουνας (Λιθουανία)-Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)

Αναντολού Εφές (Τουρκία)-Ντουμπάι (ΗΑΕ)

Βαλένθια (Ισπανία)-Βιλερμπάν (Γαλλία)

25η αγωνιστική (28-29/1/2027)

Μπεσίκτας (Τουρκία)-Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)

Μπασκόνια (Ισπανία)-Ζάλγκιρις Κάουνας (Λιθουανία)

Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)-Βαλένθια (Ισπανία)

Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)-Παρί (Γαλλία)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)

Βιλερμπάν (Γαλλία)-Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)

Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)-Παρτιζάν (Σερβία)

Μπαρτσελόνα (Ισπανία)-Ντουμπάι (ΗΑΕ)

Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)-Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-Αναντολού Εφές (Τουρκία)

26η αγωνιστική (2-3/2/2027)

Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)

Αναντολού Εφές (Τουρκία)-Ζάλγκιρις Κάουνας (Λιθουανία)

Μπασκόνια (Ισπανία)-Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)

Παρί (Γαλλία)-Μπεσίκτας (Τουρκία)

Παρτιζάν (Σερβία)-Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-Ντουμπάι (ΗΑΕ)

Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

Μπαρτσελόνα (Ισπανία)-Βιλερμπάν (Γαλλία)

Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)-Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)

Βαλένθια (Ισπανία)-Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)

27η αγωνιστική (4-5/2/2027)

Ντουμπάι (ΗΑΕ)-Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)

Ζάλγκιρις Κάουνας (Λιθουανία)-Μπεσίκτας (Τουρκία)

Αναντολού Εφές (Τουρκία)-Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-Παρί (Γαλλία)

Βιλερμπάν (Γαλλία)-Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)

Μπασκόνια (Ισπανία)-Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)

Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

Βαλένθια (Ισπανία)-Μπαρτσελόνα (Ισπανία)

Παρτιζάν (Σερβία)-Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)

28η αγωνιστική (10-12/2/2027)

Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Μπασκόνια (Ισπανία)

Βιλερμπάν (Γαλλία)-Αναντολού Εφές (Τουρκία)

Μπεσίκτας (Τουρκία)-Ντουμπάι (ΗΑΕ)

Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)-Παρτιζάν (Σερβία)

Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Μπαρτσελόνα (Ισπανία)

Βαλένθια (Ισπανία)-Παρί (Γαλλία)

Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)-Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)

Ζάλγκιρις Κάουνας (Λιθουανία)-Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)

Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)-Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

29η αγωνιστική (4-5/3/2027)

Μπασκόνια (Ισπανία)-Παρτιζάν (Σερβία)

Βαλένθια (Ισπανία)-Ζάλγκιρις Κάουνας (Λιθουανία)

Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)-Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)

Παρί (Γαλλία)-Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-Μπεσίκτας (Τουρκία)

Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)-Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)

Ντουμπάι (ΗΑΕ)-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)-Αναντολού Εφές (Τουρκία)

Μπαρτσελόνα (Ισπανία)-Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)

Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)-Βιλερμπάν (Γαλλία)

30ή αγωνιστική (9-10/3/2027)

Μπεσίκτας (Τουρκία)-Βιλερμπάν (Γαλλία)

Ζάλγκιρις Κάουνας (Λιθουανία)-Μπαρτσελόνα (Ισπανία)

Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)

Μπασκόνια (Ισπανία)-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)-Αναντολού Εφές (Τουρκία)

Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)-Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)

Παρτιζάν (Σερβία)-Παρί (Γαλλία)

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)

Ντουμπάι (ΗΑΕ)-Βαλένθια (Ισπανία)

Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

31η αγωνιστική (11-12/3/2027)

Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Βιλερμπάν (Γαλλία)

Αναντολού Εφές (Τουρκία)-Παρτιζάν (Σερβία)

Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)-Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)

Παρί (Γαλλία)-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ελλάδα)

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)

Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)-Ντουμπάι (ΗΑΕ)

Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία)-Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)

Μπαρτσελόνα (Ισπανία)-Μπασκόνια (Ισπανία)

Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)-Βαλένθια (Ισπανία)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Ελλάδα)-Μπεσίκτας (Τουρκία)

32η αγωνιστική (18-19/3/2027)

Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Βαλένθια (Ισπανία)

Παρτιζάν (Σερβία)-Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)

Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)-Παρί (Γαλλία)

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-Μπασκόνια (Ισπανία)

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ελλάδα)-Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία)

Μπεσίκτας (Τουρκία)-Αναντολού Εφές (Τουρκία)

Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Ελλάδα)

Ντουμπάι (ΗΑΕ)-Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)

Βιλερμπάν (Γαλλία)-Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)

Μπαρτσελόνα (Ισπανία)-Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)

33η αγωνιστική (23-24/3/2027)

Ντουμπάι (ΗΑΕ)-Μπασκόνια (Ισπανία)

Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)

Βιλερμπάν (Γαλλία)-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ελλάδα)

Αναντολού Εφές (Τουρκία)-Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)

Παρί (Γαλλία)-Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)

Παρτιζάν (Σερβία)-Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)

Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία)-Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)

Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)-Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)

Βαλένθια (Ισπανία)-Μπεσίκτας (Τουρκία)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Ελλάδα)-Μπαρτσελόνα (Ισπανία)

34η αγωνιστική (25-26/3/2027)

Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Ντουμπάι (ΗΑΕ)

Βιλερμπάν (Γαλλία)-Παρί (Γαλλία)

Αναντολού Εφές (Τουρκία)-Μπασκόνια (Ισπανία)

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ελλάδα)-Παρτιζάν (Σερβία)

Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)-Βαλένθια (Ισπανία)

Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)-Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)

Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)-Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία)

Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)-Μπαρτσελόνα (Ισπανία)

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-Μπεσίκτας (Τουρκία)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Ελλάδα)-Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)

35η αγωνιστική (31/3-1/4/2027)

Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία)-Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)

Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)-Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)

Αναντολού Εφές (Τουρκία)-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Ελλάδα)

Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)

Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)-Μπεσίκτας (Τουρκία)

Βαλένθια (Ισπανία)-Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)

Παρί (Γαλλία)-Ντουμπάι (ΗΑΕ)

Μπασκόνια (Ισπανία)-Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)

Μπαρτσελόνα (Ισπανία)-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ελλάδα)

Παρτιζάν (Σερβία)-Βιλερμπάν (Γαλλία)

36η αγωνιστική (6-7/4/2027)

Μπεσίκτας (Τουρκία)-Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)

Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ελλάδα)

Μπασκόνια (Ισπανία)-Βιλερμπάν (Γαλλία)

Μπαρτσελόνα (Ισπανία)-Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)

Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)-Βαλένθια (Ισπανία)

Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Ελλάδα)

Παρί (Γαλλία)-Αναντολού Εφές (Τουρκία)

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)

Ντουμπάι (ΗΑΕ)-Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία)

Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Παρτιζάν (Σερβία)

37η αγωνιστική (8-9/4/2027)

Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)

Βιλερμπάν (Γαλλία)-Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)

Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)-Μπασκόνια (Ισπανία)

Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)-Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)

Βαλένθια (Ισπανία)-Αναντολού Εφές (Τουρκία)

Παρί (Γαλλία)-Μπαρτσελόνα (Ισπανία)

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ελλάδα)-Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)

Μπεσίκτας (Τουρκία)-Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)

Παρτιζάν (Σερβία)-Ντουμπάι (ΗΑΕ)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Ελλάδα)-Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία)

38η αγωνιστική (15-16/4/2027)

Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία)-Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)

Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)-Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)

Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Μπασκόνια (Ισπανία)

Αναντολού Εφές (Τουρκία)-Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)

Παρί (Γαλλία)-Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ελλάδα)-Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)

Μπεσίκτας (Τουρκία)-Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)

Ντουμπάι (ΗΑΕ)-Βιλερμπάν (Γαλλία)

Μπαρτσελόνα (Ισπανία)-Παρτιζάν (Σερβία)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Ελλάδα)-Βαλένθια (Ισπανία)