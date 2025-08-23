Αθλητικά

Ολυμπιακός – Αστέρας Τρίπολης: Φανέλα βασικού για Πνευμονίδη

Ο νεαρός εξτρέμ θα κάνει το επίσημο ντεμπούτο του με τους «ερυθρόλευκους»
Ο Πνευμονίδης σε αγώνα του Ολυμπιακού
Ο Πνευμονίδης σε αγώνα του Ολυμπιακού / ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI

Την πρώτη του ενδεκάδα για την έναρξη της σεζόν γνωστοποίησε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, στην εντός έδρας αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον Αστέρα Τρίπολης για την 1η αγωνιστική της Super League.

Παρά τις σημαντικές απουσίες των Γιάρεμτσουκ (τραυματίας), Στρεφέτσα και Καμπελά (τιμωρημένοι), ο Μεντιλίμπαρ επέλεξε να βάλει βασικό στην ενδεκάδα τον Πνευμονίδη, ο οποίος θα κάνει το επίσημο ντεμπούτο του με τα «ερυθρόλευκα». Υπενθυμίζεται πως οι πειραιώτες αγωνίζονται στο άδειο –λόγω τιμωρίας– «Γεώργιος Καραϊσκάκης», με στόχο να ξεκινήσουν τη σεζόν με νίκη.

Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού:

Τζολάκης – Κοστίνια, Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγκα – Έσε, Γκαρθία – Ροντινέι, Τσικίνιο, Πνευμονίδης – Ελ Κααμπί

Στον πάγκο: Μπότης, Πασχαλάκης, Νασιμέντο, Μουζακίτης, Μαρτίνς, Μπιανκόν, Λιατσικούρας, Γιαζίτσι, Μπρούνο, Σιπιόνι, Αγγελάκης.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo