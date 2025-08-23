Αθλητικά

Ολυμπιακός – Αστέρας Τρίπολης: Η υπεράσπιση του τίτλου ξεκινάει από το κεκλεισμένων των θυρών «Γ. Καραϊσκάκης»

Ο πρωταθλητής Ελλάδας θέλει να ξεκινήσει με το δεξί τις υποχρεώσεις του στο νέο πρωτάθλημα
Ο Ελ Κααμπί του Ολυμπιακού
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI

Ο Ολυμπιακός ξεκινάει τις επίσημες υποχρεώσεις του για τη νέα σεζόν με εντός έδρας παιχνίδι για τη Super League

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Αστέρα Τρίπολης (20:00, Cosmotesport1, NewsIt.gr) στο κεκλεισμένων των θυρών “Γ. Καραϊσκάκης” για την πρώτη αγωνιστική της Super League, με την ομάδα του Μεντιλίμπαρ να ξεκινάει τη μάχη της για την υπεράσπιση του τίτλου του πρωταθλητή.

Η αναμέτρηση θα γίνει σε άδειο γήπεδο, καθώς οι «ερυθρόλευκοι» θα εκτίσουν ποινή λόγω της τιμωρίας που είχαν δεχθεί για τον τελικό του Κυπέλλου. 

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν μπορεί να υπολογίζει στον τραυματία Γιάρεμπτσουκ, αλλά και στους τιμωρημένους Καμπελά και Στρεφέτσα.

Αντιθέτως, ο Ζέλσον Μαρτίνς, ο οποίος έκανε αγώνα δρόμου, τέθηκε στη διάθεση του Βάσκου τεχνικού.

Η αποστολή του Ολυμπιακού: Αγγελάκης, Μπιανκόν, Μπότης, Μαρτίνς, Μπρούνο, Τσικίνιο, Κοστίνια, Γκαρθία, Ελ Κααμπί, Έσε, Καλογερόπουλος, Λιατσικούρας, Μουζακίτης, Νασιμέντο, Ορτέγκα, Πασχαλάκης, Πιρόλα, Πνευμονίδης, Ρέτσος, Ροντινέι, Σιπιόνι, Τζολάκης, Γιαζίτζι.

Διαιτητής: Τάσος Σιδηρόπουλος (Δωδεκανήσου)
Βοηθοί: Πολυχρόνης Κωσταράς (Αιτ/νίας), Λάζαρος Δημητριάδης (Μακεδονίας)
4ος: Μιχάλης Ματσούκας (Ευβοίας)
VAR: Αλέξανδρος Κατσικογιάννης (Ηπείρου), AVAR: Στέφανος Κουμπαράκης (Κυκλάδων)

Η προϊστορία του Ολυμπιακός – Αστέρας Τρίπολης

Οι δύο ομάδες έχουν ακόμη τρεις συναντήσεις στο πλαίσιο της 1ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος και όλες είναι με γηπεδούχο τον Ολυμπιακό. Το 2008-09 οι Ερυθρόλευκοι επικράτησαν με 3-1, το 2016-17 με 2-1 και το 2019-20 με 1-0.

Στην περσινή αναμέτρηση στο “Γεώργιος Καραϊσκάκης” οι δύο ομάδες αναδείχθηκαν ισόπαλες 1-1 και ήταν η πρώτη απώλεια του Ολυμπιακού έπειτα από οκτώ διαδοχικές νίκες απέναντι στην ομάδα της Τρίπολης και η τρίτη συνολικά σε σύνολο 19 αγώνων που έχουν γίνει με γηπεδούχους τους Ερυθρόλευκους. Και οι τρεις ισοπαλίες είναι με σκορ 1-1.

Την περσινή περίοδο ο ASTERAS AKTOR δεν ηττήθηκε σε καμία από τις δύο αναμετρήσεις του με τον Ολυμπιακό, αφού στον Α’ Γύρο επικράτησε με 1-0 στην Τρίπολη και ακολούθησε η ισοπαλία 1-1 στον Πειραιά. Με τα ίδια σκορ και την ίδια σειρά είχε μείνει αήττητος με τους Ερυθρόλευκους και στην παρθενική του συμμετοχή στη Super League, το 2007-08.

Ο Ολυμπιακός έχει επικρατήσει με διάφορα σκορ στην έδρα του, αλλά τα αγαπημένα του με τον Αστέρα Τρίπολης είναι το 3-0 και το 1-0 που έχουν παρουσιαστεί από τρεις φορές.

Ο Ολυμπιακός είναι υπεύθυνος για την ευρύτερη ήττα του Αστέρα Τρίπολης στη Super League. Το 7-2 στις 25 Μαρτίου 2012, όταν ο Κέβιν Μιραλάς βρήκε δίχτυα τέσσερις φορές και τα άλλα τέρματα ήρθαν από τους Τζιμπούρ, Ορμπάιθ και Φουστέρ.

Ο Κώστας Φορτούνης είναι ο κορυφαίος σκόρερ στις μεταξύ τους αναμετρήσεις, αφού έχει σημειώσει 11 συνολικά γκολ απέναντι στην ομάδα της Τρίπολης, τα 9 σε αγώνες πρωταθλήματος και τα άλλα δύο σε αναμετρήσεις για το Κύπελλο Ελλάδος.

Αθλητικά
