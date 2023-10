Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε από την Αρμάνι Μιλάνο στην Ιταλία για την τρίτη αγωνιστική της Euroleague, γνωρίζοντας τη δεύτερη σερί ήττα του στη διοργάνωση.

Ο Ολυμπιακός έπαιξε πολύ κακό μπάσκετ, σημείωσε μόλις 53 πόντους κόντρα στην Αρμάνι Μιλάνο, επιβεβαιώνοντας σ’ ακόμα ένα παιχνίδι ότι δεν έχει το εύκολο καλάθι.

Οι Πειραιώτες έστειλαν, πάντως, το μήνυμα τους μετά την ήττα στην Ιταλία με μία ανάρτηση στα social media της ομάδας.

«Καλημέρα! Δεν υπάρχει χρόνος για δάκρυα», αναφέρει αρχικά, ενώ στη συνέχεια ζητάει στήριξη από τον κόσμο στην αναμέτρηση με την Παρτιζάν.

Kalimera!



No time for tears…



Tomorrow (19/10, 21.15) we play against Partizan and we need you by our side.



You are our strength. Together We will Fight to get back on track!



https://t.co/oXVktxc9hZ#OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight