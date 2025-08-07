Ολυμπιακός: Εγκρίθηκε η κατασκευή υδάτινου πάρκου στο ΣΕΦ – Το «ευχαριστώ» στον Bαγγέλη Mαρινάκη

«Ενα διαχρονικό όνειρο της ερυθρόλευκης οικογένειας παίρνει επιτέλους σάρκα και οστά», υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του ο ερασιτέχνης Ολυμπιακός, με αφορμή την έγκριση από την Περιφερειακή Επιτροπή της προγραμματικής σύμβασης για την κατασκευή του Υδάτινου Πάρκου, στον περιβάλλοντα χώρο του ΣΕΦ.

Ο Ερασιτέχνης Ολυμπιακός κάνει λόγο για μία ιστορική στιγμή και για απόδοση δικαίου και εκφράζει τις ευχαριστίες του προς τον πρόεδρο της ΠΑΕ, Βαγγέλη Μαρινάκη, τον περιφερειάρχη Αττικής, Νίκο Χαρδαλιά, την αντιπεριφερειάρχη Πειραιά, Σταυρούλα Αντωνάκου, και τη διοίκηση του ΣΕΦ.

Στην ανακοίνωσή του, ο ερασιτέχνης Ολυμπιακός σπεύδει παράλληλα να υπενθυμίζει ότι πέντε τμήματά του (μπάσκετ γυναικών, βόλεϊ ανδρών και γυναικών, χάντμπολ ανδρών και γυναικών) παραμένουν χωρίς έδρα στον Πειραιά, τονίζοντας ότι το επόμενο βήμα που πρέπει να γίνει είναι η κατασκευή ενός σύγχρονου κλειστού γηπέδου, «για να ολοκληρωθεί η πραγματική Ολυμπιακή Πολιτεία στον Πειραιά».

Η ανακοίνωση των «ερυθρολεύκων»:

«Με συγκίνηση, υπερηφάνεια και απόλυτη ικανοποίηση ανακοινώνουμε πως ένα διαχρονικό όνειρο της ερυθρόλευκης οικογένειας παίρνει επιτέλους σάρκα και οστά: η κατασκευή του νέου, σύγχρονου, υδάτινου πάρκου εγκρίθηκε και ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ αποκτά επιτέλους την έδρα που του αξίζει για τα τμήματα του υγρού στίβου.

Ο Αυτοκράτορας του ελληνικού πόλο και της κολύμβησης αποκτά το σπίτι που δικαιούται.

Ο Ολυμπιακός είναι ο βασικός αιμοδότης των εθνικών ομάδων και στηρίζει με κάθε τρόπο τον ελληνικό αθλητισμό, με παρουσία σε τελικές φάσεις ευρωπαϊκών διοργανώσεων, με διεθνείς επιτυχίες και με προσφορά που ξεπερνά μόνο φέτος τα 3 εκατομμύρια ευρώ προς το Δημόσιο και την Εφορία.

Όλα αυτά χωρίς να διαθέτει, μέχρι σήμερα, δικές του εγκαταστάσεις. Όλα αυτά με τη δύναμη της πίστης, της δουλειάς και της ιστορίας του.

Μετά από πολλά χρόνια προσπαθειών, αφοσίωσης και διεκδικήσεων, το δίκαιο αποδόθηκε.

Η ιστορική αυτή στιγμή είναι αποτέλεσμα μιας συλλογικής διαδρομής και ο Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. οφείλει να εκφράσει δημόσια τις ευχαριστίες του σε όλους όσοι συνέβαλαν, καθένας από το δικό του μετερίζι, ώστε αυτό το έργο να πάρει το δρόμο της υλοποίησης.

Πρώτα και πάνω απ’ όλα, στον πρόεδρο της ΠΑΕ Ολυμπιακός, κ. Βαγγέλη Μαρινάκη. Τον άνθρωπο που εδώ και 15 χρόνια στηρίζει ηθικά και οικονομικά, με συνέπεια και αυταπάρνηση, όλα τα τμήματα του Ερασιτέχνη Ολυμπιακού, αποτελώντας τον σταθερό πυλώνα της διαρκούς ανόδου και των επιτυχιών του συλλόγου σε όλα τα αθλήματα. Από την πρώτη στιγμή στάθηκε αρωγός και στυλοβάτης αυτής της προσπάθειας. Η υπόσχεση που είχε δώσει εδώ και χρόνια, γίνεται σήμερα πράξη. Με διαρκή παρουσία, έμπρακτη στήριξη και καθοριστική συμβολή, συνέβαλε ουσιαστικά στην υλοποίηση ενός ονείρου ζωής για τον Ολυμπιακό.

Θερμές ευχαριστίες εκφράζουμε και προς την Περιφέρεια Αττικής και προσωπικά στον περιφερειάρχη κ. Νίκο Χαρδαλιά, ο οποίος ενέταξε τη δημιουργία του Ολυμπιακού Κολυμβητηρίου σε ένα ευρύτερο αναπτυξιακό πλάνο κολυμβητικών εγκαταστάσεων στην Αττική και ιδιαίτερα στο παραλιακό μέτωπο. Αντίστοιχα, σημαντική ήταν και η συμβολή της αντιπεριφερειάρχη Πειραιά κας Σταυρούλας Αντωνάκου, η οποία στήριξε σταθερά την προώθηση του έργου από την πλευρά της Περιφέρειας.

Ο Ολυμπιακός ευχαριστεί ακόμη τη Διοίκηση του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας και ειδικότερα την πρόεδρο κα. Χριστίνα Τσιλιγκίρη, για τη συνεργασία και την καθοριστική συμβολή της στην επίλυση δυσκολιών που παρουσιάστηκαν. Χωρίς τη στήριξή της, πολλά από τα εμπόδια που προέκυψαν ίσως δεν είχαν ξεπεραστεί.

Έτσι προχώρησε το όραμα της Ολυμπιακής Πολιτείας που αποτελούσε επιθυμία και ανάγκη όλου του κόσμου του Ολυμπιακού. Είναι το όνειρο που μοιραζόμαστε όλοι μας. Να έχει κάθε τμήμα του Θρύλου το δικό του σπίτι, ώστε οι ομάδες μας να πάψουν να… περιπλανώνται από Δήμο σε Δήμο και να στεγαστούν, όπως τους αξίζει, σε εγκαταστάσεις που αξίζουν στο μεγαλείο του μεγαλύτερου πολυαθλητικού συλλόγου.

Ακόμα και σήμερα, πέντε τμήματα του Ολυμπιακού παραμένουν ουσιαστικά χωρίς έδρα. Το βόλεϊ ανδρών και γυναικών, το μπάσκετ γυναικών παρά το γεγονός ότι αγωνίζονται στις κορυφαίες ευρωπαϊκές διοργανώσεις, όπως το Champions League και η Euroleague, και τα δύο τμήματα χάντμπολ, συνεχίζουν να φιλοξενούνται σε άλλες έδρες (εκτός Πειραιά).

Η δημιουργία ενός σύγχρονου κλειστού γηπέδου, που θα τα στεγάσει, σε όμορο ή παρακείμενο χώρο στον ευρύτερο άξονα δεν είναι επιθυμία. Είναι δίκαιο αίτημα. Είναι το επόμενο βήμα που πρέπει να γίνει, για να ολοκληρωθεί η πραγματική Ολυμπιακή Πολιτεία στον Πειραιά. Και δεν μπορούμε να φανταστούμε ότι υπάρχει κάποιος που να μη θέλει να γίνει αυτό το όνειρο πραγματικότητα.

Η ιστορία συνεχίζεται. Και ο Ολυμπιακός συνεχίζει να γράφει τα επόμενα κεφάλαιά της με έργα, όχι με λόγια».