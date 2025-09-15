Ολυμπιακός: Εκπληκτικό βίντεο με Βαλβέρδε, Μεντιλίμπαρ, Ντάνι Γκαρθία και Ορμπάιθ για την πρεμιέρα του Champions League

Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται για τη μεγάλη επιστροφή του στο Champions League, με τους Πειραιώτες να κάνουν πρεμιέρα στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου με αντίπαλο την Πάφο στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Ο Ολυμπιακός και η Αθλέτικ Μπιλμπάο ανέβασαν ένα μοναδικό βίντεο για την πρεμιέρα του Champions League. Σε αυτό Ερνέστο Βαλβέρδε, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, Ντάνι Γκαρθία και Πάμπλο Ορμπάιθ στέλνουν το δικό τους μήνυμα για την πρώτη αγωνιστική της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Τόσο ο Ερνέστο Βαλβέρδε όσο και ο Πάμπλο Ορμπάιθ συνδέονται με τον Ολυμπιακό, καθώς ο δεύτερος έχει αγωνιστεί στην ομάδα τη σεζόν 2011-12, ενώ πλέον είναι στο τιμ του Βαλβέρδε στη Μπιλμπάο.

Ο πρώην προπονητής του Ολυμπιακού, Ερνέστο Βαλβέρδε, ευχήθηκε καλή επιτυχία και στις δύο ομάδες, ενώ ο Μεντιλίμπαρ ανέφερε πως θα ήταν υπέροχο οι δύο ομάδες να συναντηθούν στην επόμενη φάση του Champions League.