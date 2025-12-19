Αθλητικά

Ολυμπιακός: Εκτός αποστολής ο Ποντένσε με Κηφισιά

Επέστρεψε ο Μπιανκόν στις επιλογές του Μεντιλίμπαρ
Ντάνιελ Ποντένσε
Ο Ντάνιελ Ποντένσε με τη φανέλα του Ολυμπιακού/ (ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI)

Γνωστή έγινε η αποστολή του Ολυμπιακού για την αναμέτρηση με την Κηφισιά (20/12, 20:30) στο “Γ. Καραϊσκάκης” . Εκτός ο Ποντένσε, επέστρεψε ο Μπιανκόν.

O Oλυμπιακός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το εντός έδρας παιχνίδι με την Κηφισιά για την 15η αγωνιστική της Super League και στη συνέχεια ανακοίνωσε την αποστολή του.

Εκτός είναι ο Ντάνιελ Ποντένσε, o οποίος είναι τραυματίας, όπως και οι Πασχαλάκης, Μπρούνο και Καμπελά. Φυσικά, διαθέσιμοι δεν είναι οι Μπρούνο και Ελ Κααμπί, που λείπουν στο Κόπα Άφρικα.

Στα θετικά, η επιστροφή του Μπιανκόν.

Η αποστολή του Ολυμπιακού: Μπότης, Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Βέζο, Ροντινέι, Μάνσα, Ρέτσος, Νασιμέντο, Μαρτίνς, Σιποόνι, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Έσε, Μουζακίτης, Γιαζίτζι, Γιάρεμτσουκ, Ταρέμι.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
137
113
88
83
83
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo