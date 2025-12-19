Ολυμπιακός: Εκτός αποστολής ο Ποντένσε με Κηφισιά

Γνωστή έγινε η αποστολή του Ολυμπιακού για την αναμέτρηση με την Κηφισιά (20/12, 20:30) στο “Γ. Καραϊσκάκης” . Εκτός ο Ποντένσε, επέστρεψε ο Μπιανκόν.

O Oλυμπιακός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το εντός έδρας παιχνίδι με την Κηφισιά για την 15η αγωνιστική της Super League και στη συνέχεια ανακοίνωσε την αποστολή του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Εκτός είναι ο Ντάνιελ Ποντένσε, o οποίος είναι τραυματίας, όπως και οι Πασχαλάκης, Μπρούνο και Καμπελά. Φυσικά, διαθέσιμοι δεν είναι οι Μπρούνο και Ελ Κααμπί, που λείπουν στο Κόπα Άφρικα.

Στα θετικά, η επιστροφή του Μπιανκόν.

Η αποστολή του Ολυμπιακού: Μπότης, Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Βέζο, Ροντινέι, Μάνσα, Ρέτσος, Νασιμέντο, Μαρτίνς, Σιποόνι, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Έσε, Μουζακίτης, Γιαζίτζι, Γιάρεμτσουκ, Ταρέμι.